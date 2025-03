Disparos en el norte de Quito por supuesta disputa entre bandas

Un hecho relacionado con disparos alertó a las autoridades y ciudadanos en el sector de Cochapamba, en el norte de Quito, la noche del viernes 28 de febrero de 2025. El incidente ocurrió a las 22h00, cuando se reportó que un motociclista habría disparado al aire, presuntamente con la intención de intimidar a otros ciudadanos, en medio de disputas de territorio entre bandas delictivas.

Según el reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, el llamado fue recibido por el ECU911, quienes alertaron sobre disparos en las calles Zulema Blanco y Oe15. Al llegar al lugar, los gendarmes observaron a varios testigos, quienes no quisieron identificarse por temor a represalias. Los mismos aseguraron que un hombre, que iba a bordo de una moto, disparó al aire.

Testigos informan sobre moto implicada en el suceso

Los testigos mencionaron que el motociclista supuestamente pertenecía a una de las bandas locales conocidas como “Los Lobos” o “Vatos Locos”, y que el disparo fue realizado en medio de una disputa de territorios para la venta de drogas. Sin embargo, no se encontraron pruebas o elementos balísticos en el lugar, lo que hizo que la investigación inicial no diera resultados concluyentes.

Autoridades no encontraron heridos ni indicios de violencia

A pesar de las declaraciones de los ciudadanos, las autoridades no lograron localizar al individuo que supuestamente disparó ni a personas heridas. Tras realizar un barrido en el área, no se encontraron rastros de balas ni lesiones, por lo que no hubo necesidad de atención médica. Posteriormente, los ciudadanos presentes en la escena se retiraron.