Daniel Noboa exige al CNE que no permita ingreso de celulares a recintos electorales: “¿Qué les preocupa tanto?"

El presidente Daniel Noboa exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que en la segunda vuelta del 13 de abril no se permita el ingreso de dispositivos electrónicos a los recintos electorales.

Esa medida, a su criterio, es una manera que en la segunda vuelta haya claridad. “Dicen que ya lo van a discutir, no lo discuten ¿Por qué? Habría que preguntarle de nuevo al Consejo Nacional Electoral (CNE)“, dijo en una entrevista esta mañana en radio Candela.

“El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto”, señaló el mandatario. Eso “elimina una posibilidad de corrupción, de manipulación de las elecciones”.

Entonces, cuestionó que no se aplique la decisión: “¿Por qué el CNE no lo quiere discutir? ¿Qué les preocupa tanto? No sabemos".

Ayer, el Pleno CNE clausuró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos de las Elecciones Generales 2025, luego de revisar las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

De esa manera, Daniel Noboa logró el 44.17% y Luisa González el 43.97%. Se trata de una diferencia de 19756 votos.

Tras la aprobación, se abrirá un periodo de tres días para que las organizaciones políticas, si así lo consideran, interpongan recursos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral.

De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se adjudicarán escaños nacionales y se proclamarán los resultados definitivos de las Elecciones Generales 2025.