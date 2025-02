“No fue una disculpa, fue una agresión”; Lucía Jaramillo denunciará a alcalde de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Enríquez, fue sentenciado por el TCE por violencia política de género. La autoridad de la urbe costera pidió disculpas públicas en la red social X a la política Lucía Jaramillo.

El factor de violencia se detonó cuando Alvarez llamó “niña vaga” en un mensaje en redes sociales. , el cual dejó claro que su mensaje tenía otra connotación. En sus respectivas disculpas se escondió un acróstico

Acróstico de Alvarez

“En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la causa 164024, ofrezco disculpas públicas a la abogada Lucía Jaramillo Zurita por el mensaje publicado el 16 de julio de 2024″, escribió Alvarez en su publicación la mañana de este jueves.

El mensaje escondía un acróstico que decía: “niña vaga”. Por supuesto, este detalle no pasó por alto, donde la “agredida” emitió un mensaje la mañana de este viernes 21 de febrero.

Disculpa de Aquiles Álvarez

Mensaje de Lucía Jaramillo

“El acróstico encubierto no fue una disculpa, fue es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos”, empezó su mensaje.

“No me van a callar. No me van a intimidar. No voy a permitir que se normalice la violencia con discursos hipócritas y cobardes. Gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos ayer. La lucha sigue”, sentenció después de enfatizar que presentará una denuncia por incumplimiento de sentencia.