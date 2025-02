Tuvo novia durante cinco años y nunca hubo intimidad: su historia conmueve las redes sociales.

Un video compartido en TikTok ha conmovido a miles de usuarios al relatar la historia de un taxista que mantuvo una relación de cinco años sin intimidad. La anécdota fue contada por Tony Hernández, quien se encontraba en un viaje en taxi cuando el conductor le reveló detalles de su experiencia personal.

La confesión del taxista: una relación sin intimidad durante cinco años

El video, titulado “El mejor storytime que alguien me pudo haber contado este mes. 5 años sin nada”, alcanzó más de un millón de reproducciones en TikTok. En él, Tony Hernández relata cómo el taxista le compartió su historia mientras le mostraba unos recibos y vouchers guardados en su vehículo.

El conductor, de 35 años, le explicó que los recibos eran pruebas de pago de su carro y que los guardaba con un significado simbólico. “Iba a quemarlos cuando terminara de pagar el vehículo, pero no lo hice porque, al hacerlo, recordé que por pagar este carro no me pude casar con mi novia”, comentó el taxista.

La relación que nunca pasó al siguiente nivel

Según el relato del taxista, durante los primeros tres años de su relación con su exnovia, todo parecía ir bien. Sin embargo, los problemas surgieron cuando la familia de su pareja se enteró de que él deseaba llevar la relación a un nivel más íntimo. Esta situación generó tensiones familiares que llevaron a la ruptura de la pareja, aunque intentaron reconciliarse en dos ocasiones.

Uno de los detalles más sorprendentes fue que, a pesar de los años juntos, nunca tuvieron relaciones sexuales. “Ella me dijo que solo tendríamos relaciones después de casarnos”, explicó el taxista, quien se centró en pagar su carro y acondicionar un departamento con la esperanza de consolidar un futuro juntos. Sin embargo, la relación nunca llegó a este punto.

Reacciones del público y viralización del video

El video de Tony Hernández no solo acumuló millones de reproducciones, sino que también generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la sinceridad y perseverancia del taxista, mientras que otros discutieron sobre las dinámicas de las relaciones sin intimidad.

El taxista, a pesar de la ruptura dolorosa, ahora se enfoca en su crecimiento personal y en ahorrar dinero para poner en marcha un negocio propio. Aunque su exnovia aún se pone en contacto ocasionalmente, él ha decidido seguir adelante con su vida.

A continuación el video: