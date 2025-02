Paquita la del barrio: así fueron los últimos instantes de vida

(Jam Media/LatinContent via Getty Images)

En las redes sociales de Paquita la del barrio se informó que la cantante falleció a la edad de 77 años. La intérprete de “Rata de Dos Patas” deja un vació gigante en las rancheras y música popular.

“En este momento de gran dolor pedimos, de la manera más respetuosa, a todos los medios de comunicación y a la opinión pública, que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir el duelo en privacidad”, se lee en el comunicado.

Los últimos instantes de vida de Paquita la del barrio

Francisco Torres, representante de la cantante, informó que cerca de las ocho de la mañana le hablaron por teléfono para informarle que Paquita no despertaba y se veía pálida.

“Falleció en su cama, en su casa y pues que les puedo decir”, comenzó declarando Torres. El pasado sábado, ella tenía planeado viajar a la Ciudad de México para una presentación en el Auditorio.

El representante de la cantante, explicó que él tuvo conocimiento que ayer Paquita la del Barrio pudo comer y ya estuvo muy tranquila, por lo que es, sorprendió a todos hoy con su muerte, al no despertar.

“Ella era una mujer que nunca le gustaba hablar de la muerte, nunca le gustaba hablar de la muerte. Hay personas que dicen que ya estoy muy cerca, Paquita era una persona que nunca le gustaba hablar de la muerte, incluso en los camerinos, tenían una distinción de ponernos flores y ella decía no me pongan flores, que siento que me voy a morir”.

¿De qué murió?

“Médicamente no te lo podría decir (de qué murió), nos hablaron a eso de las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba. Que se veía un poquito pálida y fue que les dijimos que le hablaron a una ambulancia. Entonces ya la ambulancia dijo no hay nada más que hacer”, relató el representante.