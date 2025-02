Se cumple un mes del secuestro de Dayanara Delgado y su madre no ha tenido respuestas: “sus amigos ya no responden el teléfono”

Denisse Dayanara Delgado, una joven de 19 años, desapareció el 12 de enero de 2025 en circunstancias misteriosas, dejando a su madre, Silvana Mejía, y a su familia en una angustiosa espera que hoy marca un mes sin respuestas.

El último contacto con Denisse

Silvana, quien reside en Manta con sus dos hijas, recuerda con dolor el último mensaje que recibió de Dayanara. El domingo 12 de enero, su hija publicó una foto en sus redes sociales. Silvana, preocupada, le escribió para saber dónde se encontraba y recibió una respuesta diciendo que estaba con unos amigos. “Le pedí que regresara a casa, pero no me contestó más”, relata Silvana. Ese fue el último contacto que tuvo con ella.

Dayanara Delgado desaparecida hace un mes (Redes Sociales)

La desaparición de Denisse en Montecristi

El día siguiente, 13 de enero, la madre de Dayanara Denisse trató de llamarla varias veces para asegurarse de que estuviera lista para ir al colegio. Sin embargo, Denisse nunca regresó de la playa, y las llamadas y mensajes a su celular nunca fueron respondidos. El pasado 12 de febrero, se cumplió un mes de su desaparición, y aún no hay pistas sobre su paradero.

Un viaje entre amigos resultó mal: Los secuestraron en Manta y cinco de seis lograron escapar (Redes Sociales)

El secuestro y la incertidumbre

Lo que se sabe es que Denisse estaba acompañada de cinco amigos, incluidos dos hombres de entre 15 y 23 años, y su novio, cuando fueron interceptados por dos camionetas en La Pila, en Montecristi. Al día siguiente, los jóvenes fueron encontrados en Villamil Playas, pero Denisse sigue desaparecida.

“Me dicen que se la llevaron en una camioneta diferente, pero no saben qué pasó con ella ni a quién se la entregaron“, explica Silvana, quien ha suplicado a los amigos de su hija que le cuenten la verdad. “Ya no me responden los teléfonos”, añade entre lágrimas.

Un mes de angustia y esperanza

Silvana Mejía ha vivido un mes de angustia desde la desaparición de Denisse, quien el 1 de febrero cumplió 19 años. Su sueño era estudiar odontología y viajar a España para continuar su carrera. H

Hoy, el único deseo de su madre es que Dayanara regrese sana y salva a su hogar. Las autoridades continúan investigando el caso, pero aún no tienen pistas sólidas sobre su paradero.