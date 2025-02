¿Qué pasó? Hombre que fue tragado por una ballena rompió el silencio

Fue en Chile cuando un hombre de 24 años fue engullido por una ballena. El sujeto estaba junto a su padre en la Bahía Águila, Punta Arenas, en la región de Magallanes. El sorprendente momento quedó grabado en video, así como el momento que expulsó a la víctima.

Palabras del involucrado

El incidente involucró a Adrián Simancas, quien experimento un hecho similar a la narración bíblica de Jonas. Afortunadamente, la víctima resultó ilesa; su padre quedó atónito por lo vivido.

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima... No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo... pensé que me había comido”, compartió Adrián en diálogo con el medio chileno TVN.

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado. Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”,agregó el padre.

A pesar del susto, tanto Adrián como su padre aseguraron que seguirán con sus expediciones, pero con mayor precaución.