VIDEO: Empresario y su esposa sufrieron violento asalto en el norte de Quito

Juan (nombre protegido) y su esposa fueron víctimas de un violento asalto, en el sector de Las Casas, en el norte de Quito. El ataque ocurrió mientras esperaban a su hijo, quien se encontraba en clases extracurriculares en la casa de su profesora de matemáticas. La pareja había llegado alrededor de las 19h15 a la dirección indicada, ubicada en las calles Puerto Rico y Terranova, para esperar al niño, el pasado 6 de febrero de 2025.

El empresario, en entrevista con Metro Ecuador, cuenta: “habremos llegado a las 19h15 aproximadamente a la casa de la profesora de matemáticas, y en ese momento el niño no salía todavía, estaba haciendo alguna actividad adentro, así que nosotros nos quedamos sentados en el auto esperando que el niño salga”. Fue entonces cuando, en segundos, un grupo de delincuentes se aproximó a la pareja. Cuatro motos con cuatro hombres armados con pistolas rodearon su vehículo y comenzaron el asalto.

Uno de los asaltantes caminó hasta el vehículo mientras otro, montado en una moto y con una mochila de delivery, se acercó a la pareja. Juan relata que los delincuentes comenzaron a insultarlos y a exigirles sus pertenencias. “Yo entregué mi teléfono y entregué las dos cadenas, las dos pulseras de oro, esclavas de oro que tenía en ese momento puestas y me abrieron la puerta para apuntarme con las pistolas y amenazarme con disparar”, indicó la víctima.

Mientras tanto, su esposa intentó resistirse, negándose a bajar el vidrio del vehículo. Los delincuentes, buscando la cadena de oro que ella llevaba puesta, golpearon el vidrio con tal fuerza que, al no lograr romperlo, decidieron disparar contra el cristal. “Después del disparo, rompieron el vidrio, forcejearon con mi esposa y la lastimaron debido a los cristales que se reventaron”, explicó Juan.

Los asaltantes continuaron amenazando a Juan por unos tres minutos, proferiéndole insultos y amenazas de disparos, antes de finalmente huir del lugar. Durante este tiempo, las alarmas comunitarias fueron activadas, pero los delincuentes persistieron en su intento de robar más objetos.

A continuación el video del robo:

Después del robo, Juan recordó que alguien había llamado al 911, y en pocos minutos llegaron al lugar unidades del Distrito de Policía Eugenio Espejo. Sin embargo, el empresario señaló que las autoridades no tomaron medidas adecuadas. “No hicieron ningún perímetro, no avisaron a motorizados para hacer una persecución, no se hizo mayor cosa”, aseguró.

El teléfono móvil de Juan, un iPhone, fue uno de los objetos robados, y rápidamente se activó en una ubicación de un centro comercial en el centro histórico de Quito. El empresario se acercó a la policía para alertar sobre la ubicación exacta del dispositivo, pero, según relata, las autoridades le dijeron que no podían hacer nada y que debía dirigirse a la policía del Distrito Manuela Sáenz. “Me dijeron que probablemente no lo encontrarán, porque cuando hacen un allanamiento todos los locales se cierran y las persianas se bajan”, agregó.

Finalmente, Juan fue informado de que debía formalizar la denuncia, pero expresó su frustración con el sistema de seguridad. “Esto es lo que no se genera y por eso la desazón y la desmotivación de las personas. Estamos naturalizando para que nos roben y que no pase nada”, concluyó.