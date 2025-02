¿Pachakutik con Luisa González? Exlíder indígena responde al panorama electoral

(Photo by Vicente Palacios/Getty Images)

El próximo domingo 13 de abril se realizará la segunda vuelta electoral. Luisa González y Daniel Noboa pintan como los dos candidatos para llegar a Carondelet, aunque deben conseguir votos que estuvieron en manos de Andrea González y Leónidas Iza.

PUBLICIDAD

[ Luisa González confiesa por qué es un triunfo el resultado de la primera vueltaOpens in new window ]

En el caso del líder indígena, este no respondió con un afirmación al guiño de conversación planteada por la representante de la Revolución Ciudadana la noche del domingo 09 de febrero. A la par, la excoordinadora de Pachakutik Cecilia Velasque, habló sobre esta intención.

Todo depende del acercamiento

“Los votos, sean de Pachakutik o de PSP, no son directamente endosables. No habrá que esperar mucho”, comentó Velasque en su diálogo con Ecuavisa.

“Es un voto ideológico coherente, dentro de la estructura no se vota por personas, sino por la organización política”, aseguró.

¿Pachakutik con Luisa González?

La líder indígena indicó que no van a perder la memoria de lo que podían hacer en su etapa de gobierno y no lo ejecutaron. Agregó que el proyecto político no ha respondido a los sectores populares, campesinos.