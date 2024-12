Anabella Azín confirma que el estado de salud de Álvaro Noboa es delicado

Anabella Azín, madre del presidente de la República, Daniel Noboa, y esposa del empresario Álvaro Noboa, anunció a través de un comunicado que se ausentará del país y de la campaña electoral para la Asamblea Nacional debido al delicado estado de salud de su esposo.

“Hoy me quiero dirigir a ustedes con una mezcla de optimismo y profunda tristeza. En los próximos días estaré lejos de mi querido país y me tendré que ausentar de la campaña que se aproxima debido a la salud de mi esposo. Su estado es cada vez más delicado. Como doctora, veo su cuadro y me preocupa profundamente”, expresó Azín en su comunicado.

En el mensaje, también destacó el apoyo que ha recibido de su hijo, el presidente Daniel Noboa: “Quisiera que atravesemos estos momentos en familia, pero es algo que no va a poder ser. Agradezco la presencia de mi hijo Daniel, estas horas que lo pudimos tener, pero veo en él la misma misión de vida que tuvo su padre: servir a los ecuatorianos. Conozco a mi hijo y sé que regresará a luchar con más fuerza que nunca, él es incansable”.

Azín manifestó su confianza en el futuro del país y la importancia de un bloque legislativo que respalde la visión del actual Gobierno. “Cuando acepté ser candidata, es porque después de décadas involucrada en la política, entiendo la necesidad de un bloque mayoritario legislativo que acompañe la visión del presidente. Es lo único que nos garantizará una verdadera gobernabilidad. Las últimas asambleas lo confirman. Tienen mi compromiso de trabajar por una Asamblea diferente. Y, por lo tanto, un Ecuador diferente”, señaló.

La exlegisladora concluyó su mensaje recordando su labor social y reafirmando su compromiso con los ecuatorianos: “Mientras atravesamos este momento, me da consuelo y fortaleza saber que sus enseñanzas rinden frutos. Pronto volveré a hacer lo que vengo haciendo de corazón por décadas: dar salud y atención a las familias ecuatorianas, especialmente a los más vulnerables. Hasta entonces, confío en que mis compañeros de lista harán la labor que el país merece. Mi compromiso con los ecuatorianos es y será eterno”.