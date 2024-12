Habrían lanzado granadas hacia pabellón que albergaba a reos sobrevivientes de masacre en la Penitenciaria

La Fiscalía General del Estado procesó a diez personas ‒ ocho privados de libertad (PPL) y dos guías penitenciarios ‒ por el delito de terrorismo, en relación con los incidentes ocurridos el 3 de diciembre de 2024, dentro de la Penitenciaría del Litoral. La detonación de explosivos dejó varios heridos entre los reclusos y el personal penitenciario.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los principales elementos de convicción obtenidos durante la investigación, los cuales apuntan a la implicación de los procesados. Entre las pruebas presentadas se incluyen el parte informativo y de aprehensión, informes y certificados médicos de los heridos, así como indicios y evidencias recolectadas en el centro penitenciario.

El juez de Garantías Penales de turno acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó una orden de prisión preventiva para los privados de libertad: Álvaro A. E., Anthony N. L., Nixon Q. O., Freddy Y. B., Carlos M. F., Darwin C. L., Nelson C. P. y Ronny U. M.. En cuanto a los guías penitenciarios Dayana V. C. y Michael C. V., quienes presentaron arraigos laborales y sociales, se les impusieron medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía. El plazo para la instrucción fiscal es de treinta días.

Contexto de los hechos

El martes 3 de diciembre de 2024, una serie de explosivos estallaron dentro de la Penitenciaría del Litoral, resultando en heridas para varios guías penitenciarios y privados de libertad. Según el parte policial, el ataque se originó en el Pabellón 3, desde donde se habrían lanzado granadas hacia el pabellón transitorio, el cual albergaba a diez PPL sobrevivientes de la masacre ocurrida el 12 de noviembre, en la que murieron diecisiete reos.

Las investigaciones apuntan a que los atacantes estarían vinculados a la organización criminal “Los Duendes”, que opera dentro de la prisión. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

Los diez sospechosos detenidos fueron llevados a la Unidad Cuartel Modelo, donde rindieron sus versiones antes de ser procesados en la audiencia de flagrancia.

Información jurídica

El caso se procesa bajo el artículo 366, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con penas de veintidós a veintiséis años de privación de libertad.