“No hay acuerdos”: Dice la Ministra del Trabajo sobre el aumento del salario básico

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ofreció declaraciones luego de la Primera Reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, para definir el aumento o el nuevo valor del salario básico unificado (SBU) de 2025, como se realiza cada año.

En la actualidad, el SBU es de USD 460 mensuales, y el año anterior su incremento fue de USD 10, el cual fue definido por el Gobierno Nacional ya que el gremio de trabajadores y empleadores no se pusieron de acuerdo.

Núñez indicó que no fue abordado este jueves el punto en cuanto al aumento de USD 104 del salario básico para 2025, que pide el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). Ese mismo valor fue planteado por el FUT el año anterior, pero los empleadores propusieron otro rubro.

En esta primera reunión de llamado Consejo Nacional de Salarios en Quito, Núñez, señaló que los representantes de cada sector escucharon los análisis y proyecciones de la situación económica del país. Sin embargo, no hubo acuerdo.

“Al final no se pusieron de acuerdo, pero he notado que a nivel de los trabajadores no hay acuerdos entre ellos, mientras que los empleadores vienen con algo estudiado”, dijo Núñez en declaración a la prensa.

La Ministra recordó que en caso de que no haya acuerdo, la Cartera de Trabajo será la encargada nuevamente de determinar el salario básico, “de acuerdo con la fórmula técnica que establece la ley”.