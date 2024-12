Quitofest: dónde, cuándo y todo lo que tienes que saber

El tradicional Quitofest, un evento respaldado por el Municipio de Quito, regresa en su edición 2024, ofreciendo tres días de música en vivo. Este esperado festival se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en el parque Bicentenario, como parte de las festividades que celebran a la capital ecuatoriana. El evento se ha consolidado como un referente cultural en Quito durante las fiestas de diciembre y contribuye a la reactivación económica de la ciudad.

Tres días de conciertos y géneros para todos los gustos

El Quitofest contará con una variada programación que abarca géneros como cumbia, pop, rock alternativo y metal, con la participación de artistas internacionales y nacionales. El evento se organiza con un presupuesto similar al del año pasado y busca ofrecer una experiencia musical diversa y accesible para todo público. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial del Municipio de Quito, cultura.quito.gob.ec.

Jueves 5 de diciembre: Cumbia urbana y más

En el primer día del Quitofest, el público podrá disfrutar de la cumbia urbana y otros ritmos en dos escenarios. En el Escenario 1, se presentarán Rocola Bacalao, Los Mirlos (Perú), Mugre Sur, La Mafiandina, Mel Mourelle (Esmeraldas), y La Sagrada Familia. Mientras tanto, en el Escenario 2, los asistentes podrán disfrutar de La Delio Valdez (Argentina), Papaya Dada, Mula (República Dominicana), Machaka, Wañukta Tónic y la Banda 24 de Mayo (Ambato).

Viernes 6 de diciembre: Pop y rock alternativo

El segundo día del Quitofest estará dedicado al pop y al rock alternativo. En el Escenario 1, se presentarán Molotov (México), Lolabúm, Paola Navarrete (Guayaquil), IlYari, Flix Pussy Cola y Paulatinamente. En el Escenario 2, el público podrá disfrutar de Ana Tijoux (Chile), El mató a un policía motorizado (Argentina), Velandia y la Tigra (Colombia), Alex Eugenio (Guayaquil), Letelefóno (Cuenca) y Estamos Perdidos.

Sábado 7 de diciembre: Rock y metal

El último día del festival será dedicado al rock y metal, con una propuesta intensa para los amantes de estos géneros. En el Escenario 1, se presentarán Malón (Argentina), Curare, Muscaria, Black Sun (Guayaquil), Las tres piedras (Pasto) y The Psychokiller. En el Escenario 2, el público podrá disfrutar de Bajo Sueños (Cuenca), Madball (EE. UU.), Here Comes the Kraken (México), Sacrificium Tagaeri, Sublevación Post Mortem (Loja) y Resistencia.

Una cita imperdible para los amantes de la música

El Quitofest es una de las celebraciones más esperadas del año en Quito, y su programación ofrece algo para cada gusto musical. Los asistentes pueden disfrutar de un ambiente único en el parque Bicentenario, con artistas de gran renombre en cada uno de los géneros. El evento también refleja el compromiso del Municipio de Quito por promover la cultura y el entretenimiento en la ciudad.