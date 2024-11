El estado de salud de Álvaro Noboa tras ser ingresado a una clínica en Guayaquil

La noche del jueves 28 de noviembre de 2024, Álvaro Noboa, empresario ecuatoriano y padre del presidente Daniel Noboa, ingresó en la Clínica Kennedy de Guayaquil. Informes preliminares indicaban que el empresario, de 74 años, habría sufrido un infarto agudo de miocardio, pero esta versión fue desmentida por sus allegados.

Lavinia Valbonesi, nuera de Noboa y primera dama de Ecuador, declaró a diario El Universo que su suegro se encuentra bien y que acudió a la clínica para realizarse chequeos médicos de rutina. “Mi suegro está bien, así que no se preocupen”, afirmó Valbonesi, aclarando que no hubo ningún incidente de salud grave. Sylka Sánchez, amiga cercana de la familia y asesora de las empresas de Noboa, también aseguró que el empresario no sufrió un infarto y confirmó que su condición es estable.

En los alrededores de la Clínica Kennedy se observó la presencia de militares, quienes reforzaron la seguridad para garantizar la privacidad del empresario. Este operativo incluyó restricciones de acceso a visitantes no autorizados.

Militares y atención médica bajo vigilancia

Aunque las primeras informaciones causaron inquietud debido a la figura pública de Noboa, la familia ha aclarado la situación y destacó que se trata únicamente de un procedimiento de rutina. Hasta el momento, no se han emitido nuevos comunicados oficiales sobre su salud.