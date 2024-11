Casa de la Música presenta Rock and Roll Bajo las Velas

La Casa de la Música y la Fiesta del Cumbión presentan ROCK AND ROLL BAJO LAS VELAS un extraordinario concierto con la Banda RockShow Concerts. El público podrá disfrutar de los mejores éxitos de las grandes leyendas del rock and roll como Elvis Presley, The Beatles, The Beach Boys, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, entre otros.

El rock and roll es un género musical que nació en los años 50`s y se gestó a partir de la fusión de diferentes estilos como el blues, el folk y el rhythm and blues. Fue el resultado de la mezcla de influencias de artistas afroamericanos y blancos, que buscaron crear un sonido fresco y enérgico. En este espectacular concierto, lleno de energía, se interpretarán temas como Great balls of fire, Hound dog, You’re the one that I want, Jhonny be Good, Tutti Frutti, entre otros.

Esta propuesta musical promete entregar al público una experiencia única junto a talentosos artistas de la escena local.

En esta ocasión hay dos localidades butaca baja con un valor de $25 y butaca alta con un valor de $20. Las entradas ya están disponibles en boletos.casadelamusica.ec y en las boleterías de la Casa de la Música en los horarios de 9h00 a 13h30 y de 14h30 a 17h00.