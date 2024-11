WhatsApp lanza la opción de transcribir notas de voz a texto: Así puedes activarlo

WhatsApp de la empresa Meta está desarrollando la función que permite transcribir las notas de voz. Esta nueva característica comenzó a probarse en versiones beta de Android desde agosto. Ahora, está a punto de habilitarse la herramienta, aunque en algunos países ya funciona.

La compañía indicó que esta función permite leer los mensajes de voz, lo que resulta útil cuando la persona está en entornos ruidosos o cuando recibe un mensaje de voz extenso.

Así se puede activar:

Esta opción debe activarse manualmente para poder utilizar.

Debes ir a la opción de Ajustes, luego a Chats y encontrarás la opción de Transcripciones de mensajes de voz.

En el menú puedes seleccionar el idioma deseado y una vez configurado, la transcripción se genera al mantener presionado un mensaje de voz para seleccionar “transcribir”.

Sin embargo, la empresa recalcó que las transcripciones no pueden ser completamente precisas.

Actualmente, esta funcionalidad se está implementando de manera gradual en todo el mundo y este proceso tomará una semana. Al momento, están seleccionados algunos idiomas que incluyen inglés, portugués, ruso y español.

En su centro de ayuda, la compañía informa que las transcripciones podrían tardar algunos segundos en generarse. También existe la posibilidad de que aparezca un mensaje de “transcripción no disponible” en ciertos casos, como cuando el idioma configurado no coincide con el del mensaje de voz, si el ruido de fondo dificulta el reconocimiento de palabras o si el idioma del mensaje no está admitido.