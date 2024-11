¿Quién era Arturo García Tenorio y de qué murió?

El actor Arturo García Tenorio, figura destacada del cine y la televisión mexicana, falleció el jueves 14 de noviembre de 2024 a los 70 años. La Asociación Nacional de Actores envió sus condolencias a familiares y amigos a través de sus redes sociales.

Carrera artística de Arturo García Tenorio

Nacido en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1954, Arturo García Tenorio inició su carrera en la televisión a mediados de la década de 1970. Con el tiempo, dio el salto al cine mexicano, consolidándose como un referente en la industria.

El actor participó en 14 películas entre 1979 y 2013, como Bloody Marlene (1979), Don Ratón y don Ratero (1983), Charrito (1984), Adiós Lagunilla, adiós (1984), entre otras. Además, entre 1998 y 2009, trabajó como director de escena en siete producciones.

Detalles de su fallecimiento

Según medios estadounidenses, Arturo García Tenorio falleció debido a un infarto fulminante. Hasta el momento, los familiares no han emitido declaraciones al respecto.

Reflexión del actor sobre la vida y la muerte

Días antes de su fallecimiento, el actor compartió una reflexión en sus redes sociales que resonó entre sus seguidores. En una publicación del 9 de octubre, expresó:”La muerte es algo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos.”

Arturo García Tenorio será recordado como un referente del cine mexicano, dejando un legado artístico que marcó varias generaciones.