El festival de Rock al Parque, uno de los eventos de rock más importantes de Latinoamérica, se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

PUBLICIDAD

Miles de fanáticos se reunieron para disfrutar de una jornada llena de música en vivo, pero fue un inesperado incidente durante la presentación de la banda española Mago de Oz lo que marcó la noche convirtiéndose en una tendencia en redes sociales.

Una persona perdió una pierna en pleno concierto de rock (EFE)

¿Qué ocurrió en el festival?

En medido de un vibrante concierto, un video comenzó a circular, mostrando cómo los asistentes rescataban una prótesis de pierna que se había perdido entre el público. Las voces de los espectadores exclamando “¡Se perdió una pierna!” se escuchaba mientras la prótesis pasaba de mano en mano.

El insólito suceso no terminó ahí. Con la colaboración de los asistentes, la prótesis fue llevada hasta los camerinos del Mago de Oz. Sorprendidos por la anécdota, los integrantes de la banda no solo recibieron el objeto con humor, sino que accedieron a firmarlo.

La prótesis autografiada fue de nuevo pasada entre el público hasta ser devuelta a su dueño, Daniel, quien, emocionado, recibió la pierna mientras era alzado por la multitud.

En un video de TikTok, Daniel comentó: “Disfruté mucho del concierto. Me tocó quitármela desde que llegué para poder disfrutarlo mejor, y la gente me ayudó mucho”. Finalizó diciendo: “De verdad, esta pierna vale oro. No creo que me vuelva a poner esta; tengo otra en casa. Esta, que está firmada, es para enmarcar, es como un trofeo. De verdad, gracias a Mago de Oz por esto, soy fan desde muy pequeñito”.

Festival Rock al Parque (X)

El momento se ha convertido en uno de los más memorables de esta edición de Rock al Parque, recordando que, más allá de la música, estos eventos también están llenos de historias humanas y gestos solidarios.