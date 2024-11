Abuelo presuntamente abusó de su nieta en Babahoyo: Madre denuncia demoras en el proceso judicial

Una menor habría sido abusada por su abuelo en Babahoyo, provincia de Los Ríos, según denuncia su madre, María Isabel Mora. La mujer ha hecho pública la situación y señala que el proceso llevado a cabo por la Fiscalía ha sido revictimizante para su hija. Además, denuncia trabas en la investigación y dificultades para que el acusado rinda su versión ante las autoridades.

Mora relató a Metro Ecuador su difícil experiencia: “Desde el año pasado vivo una vida de infierno, porque mi hija, a la edad de 11 años, con un llanto desgarrador me confiesa que había sido abusada por mi padre, su abuelo materno”. Según la madre, su hija le reveló que, cuando tenía cinco años, su abuelo la tocó en sus partes íntimas. A los 9 años, el abuso fue sexual: “Los dos casos ocurrieron en mi domicilio, en mi dormitorio. Mi padre le bajó los pantalones, la sentó en sus genitales y le dijo que lo hacía para que otra persona no lo hiciera”, afirmó Mora.

A los 10 años, en la casa de campo de su abuelo, la situación empeoró. Según Mora, el hombre empujó a la niña a la cama de forma violenta, intentó besarla y acariciarla. Sin embargo, la niña logró defenderse, empujó a su abuelo, lo pateó y logró escapar, encerrándose en el dormitorio. Antes de este incidente, la menor ya había contado a su abuela materna lo sucedido, pero esta le restó importancia: “Calle, hijita, esas cosas no se dicen... De pronto malinterpretas el cariño que te da tu abuelo... No digas eso, porque tu mamá dejará de venir a la casa... Tu papá podría matar a tu abuelo”, relató Mora.

“Cuando ella me cuenta esto, lloré con ella y le pedí perdón por no haber visto antes esta situación... Es doloroso, pero a la vez me da fuerzas para seguir adelante. Tenemos que romper el círculo de silencio. No importa el estatus social, tengo que proteger a mi hija”, expresó Mora.

El proceso judicial

En mayo de 2023, María Isabel Mora decidió denunciar el caso en la Fiscalía Provincial de Los Ríos, aunque ha señalado que el proceso ha sido “algo tortuoso”, ya que considera que los derechos de su hija han sido vulnerados. En un principio, se tomó su declaración, y la Fiscalía le pidió que cumpliera con ciertos requisitos. Además, Mora asistió a la valoración psicológica de su hija, quien también fue evaluada junto a sus padres en el entorno familiar.

En varias ocasiones, Mora solicitó la versión anticipada de su hija, pero se produjo una demora en las citas. La primera vez no se presentó el abogado del acusado, y en la tercera oportunidad, la madre pidió a la jueza que asignara un defensor público para que no se vulneraran los derechos de su hija. Finalmente, la valoración psicológica de la niña se realizó en la cuarta cita.

A lo largo del proceso, la madre ha observado cambios en la conducta de su hija, quien se siente incómoda con su apariencia y vestimenta, prefiriendo ropa holgada y pidiendo cortarse el cabello. Mora ha buscado apoyo psicológico para ayudar a su hija a superar esta traumática experiencia.

El acusado no ha rendido su versión

La madre asegura que ha perdido la cuenta de las veces que se ha citado al presunto agresor para rendir su versión. “El fiscal me dijo que era mi padre, que por qué hacía esto, que al final mi hija superaría el abuso y que él tiene Alzheimer”, relató Mora. La madre cuestionó esta afirmación, ya que considera que no hay pruebas de que el acusado padezca esa enfermedad. Además, ha solicitado que se realice una valoración psicológica al presunto abusador.

Mora también aseguró que el fiscal habría intentado archivar el caso y que las demoras han sido constantes. Cuando la madre pidió que se formularan cargos, el fiscal justificó su inacción alegando que el acusado padece Alzheimer, e incluso comentó que podría morir durante el proceso.

El 22 de noviembre, según el abogado de la familia, Dr. Galo Quiñónez, podría formalizarse la acusación contra el abuelo de la menor. “Solicitaremos medidas como prisión preventiva. Es una persona de la tercera edad que está aduciendo falsamente que tiene Alzheimer”, aseguró el abogado.