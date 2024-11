Quito: Denuncian incumplimiento en los horarios de cortes de luz

En redes sociales, los internautas estallaron por el incumplimiento de los horarios de los cortes de luz en Quito. Esto, porque desde el mediodía del sábado 9 de noviembre, aumentaron las horas de apagones de hasta 12 horas diarias.

PUBLICIDAD

Pese a que la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, dijo que los horarios se mantendrían en ocho horas, el sábado se publicó un nuevo comunicado donde indicaban que se aumentan las horas y que daban a conocer el nuevo cronograma. En la noche, del domingo 10 de noviembre se anunciaron los cronogramas de lunes y martes.

La Empresa Eléctrica de Quito publicó los nuevos horarios de cortes del fin de semana y de este lunes y martes, pero la ciudadanía se quejó que de “nada han servido”, porque no están cumpliendo.

“De que sirven los horarios si cortan cuando les da la gana y por más tiempo del indicado. ¿Por favor, se pueden organizar?”, escribió una internauta en la publicación de la Empresa Eléctrica de X.

Uno de los sectores más afectados y por la cual fue tendencia en X fue el sector de Sangolquí ya que tenía programación de 18:00 a 24:00, pero los moradores denunciaron que a las 17:00 ya les habían cortado la luz. “Para que envían cronogramas si estos no se van a respetar”, se quejó una usuaria.

La EEQ respondió que “la sequía que atraviesa nuestro país está afectando directamente a la generación de energía, por este motivo se han reprogramado los horarios de desconexiones”, en su cuenta de X.

Los comentarios son incontables: “En el sector eplicachima el horario decía que suspendían a las 14:00 pero en este momento ya no tenemos el servicio eléctrico son las 11:30″, dijo otro usuario. “Desde las 11 no tenemos el servicio eléctrico ya casi son las 7pm tengan la bondad de comunicar en que horario volverá”; “En ese cronograma, que nunca sacan a tiempo y nunca cumplen, indica que la luz en el sector de Gualo se iba a las 9:00 am hoy. La realidad es que se fue mucho antes”.

Debido a las múltiples quejas, el Ministerio de Energía se pronunció y dijo que se verificará el cumplimiento de los cronogramas difundidos y que de comprobar que no es así, se aplicarán sanciones administrativas.