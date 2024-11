Melanie reveló por qué su novio la golpeó brutalmente en la fiesta de Halloween

Luego de 11 días de la agresión que Melanie de Jesús Barragán sufrió a manos de su pareja Christian N., en una fiesta de Halloween en Tamaulipas, México, la joven ya se encuentra en casa recuperándose de las lesiones.

Todavía convaleciente, pero con fuerza para que se haga justicia por lo sucedido, rompió el silencio y contó su versión de cómo se dieron los hechos para que las autoridades logren capturar a su agresor.

Fue en una entrevista con el medio local Foro TV, donde Melanie de 20 años dijo que la golpiza que recibió al salir de la fiesta fue porque Christian no encontraban sus llaves y “pensó” que ella se las había quitado luego de una discusión que tuvieron.

Este es su testimonio:

“Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho...Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así.

“Él toma el carro, se va y regresa a golpearme porque según esto yo tenía las llaves de su carro. Ya que el carro es de botón y detectando las llaves se activa el motor. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía. Fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó”, dijo Melanie, quien también agregó que fue arrastrada y que recuerda haber estado ahogándose con su propia sangre por lo que intentó levantarse varias veces.

Su amiga Danna Paola quien estaba a su lado, no dudó un segundo en defenderla y pidió ayuda. “Se lo agradezco demasiado, fue un ángel e hizo lo que pudo”, contó Melanie desde su casa.

En ese momento, llamaron a la Policía, pero los agentes no se lo llevaron detenido porque no había una orden “él se fugó y ya no lo encontraron más”.

Caso Melanie Tamaulipas: Estado de salud actual de la estudiante golpeada por su novio Cristian

La estudiante de medicina agregó que llevaba un año de relación con Christian y reconoció que él cambiaba de actitud cuando ingería alcohol. “Él se ponía agresivo y me insultaba, me humillaba y hasta que pasó esto fue lo peor que hizo”, relató la joven.

Melanie pide a todas las mujeres que no se queden calladas.

La joven alzó su voz y pidió a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia que no se queden calladas y a las que están pasando por algo parecido que denuncien y huyan de sus parejas. “Yo les aconsejo de verdad, de corazón, que alcen la voz, no están solas. Nosotras, entre todas nos apoyamos, es muy importante que denuncien. Se empieza con insultos, gritos, así se va empezando a crecer la violencia y no se tienen que quedar calladas, tienen que denunciar, se siente muy feo”, dijo la joven.

Familia de la joven denuncia que la familia de Christian lo está encubriendo desde que desapareció:

Melanie dijo que no recuerda que él la haya visitado en el hospital, aunque su madre dijo a los medios que él se acercó a querer saludarla. Los padres del agresor también se habrían acercado a la casa de salud para ofrecer reparar el daño, pero luego de eso ya no se supo más de ellos.

Christian N., se encuentra prófugo desde el pasado 31 de octubre y por eso las autoridades de Taumalipas han ofrecido una recompensa de 200 mil pesos (cerca de 10.000 dólares) para quien ofrezca información para dar con su paradero.

Christian de Jesús, agresor de Melanie, ya no es estudia en el ICEST

“Deben encontrarlo, lo que me hizo fue horrible y no me gustaría que siga prófugo y vaya a cometer con otra mujer lo que me hizo a mi, no se vale. Espero que las autoridades se hagan cargo de encontrarlo, meterlo a la cárcel y que pague por sus actos”, pidió la joven.