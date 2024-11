El inquietante testimonio de uno de los imputados de la muerte de Liam Payne en Argentina

El caso de la muerte de Liam Payne, exvocalista de One Direction, sigue siendo investigado en Argentina, tras su trágica caída desde un balcón en Buenos Aires. En el contexto de la investigación, la Fiscalía imputó a tres personas, entre ellas a Braian Nahuel Paiz, un camarero que rompió el silencio sobre su relación con el cantante.

La justicia apuntó que sería proveedor de estupefacientes durante dos momentos diferentes del 14 de octubre.

De acuerdo a su testimonio, conoció a Payne durante su trabajo en un restaurante de Puerto Madero. En esa ocasión estaba acompañado por su novia, Kate Cassidy y otras dos personas y niega las acusaciones.

“No le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, dijo en una entrevista con el canal Telefé.

“En uno de esos momentos, él se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse. Él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto”, dijo Paiz.

“Yo me subí al hotel y charlamos. Me mostró la música. Nos tomamos unos shots de whisky”, continuaron su comunicación vía Instagram y se vieron de nuevo la noche del domingo 13 de octubre.

En la noche del domingo 13 de octubre se quedó con él toda la noche. “Ahí nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche (...) Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que está en esas fotos. La separaba, no sé qué hacía, la limpiaba, eso era cada vez menos, y la fumaba”, explicó.

“En ningún momento fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien (...) No pudo haberse tirado. La baranda es alta”, mencionó.

“Creo que lo dejaron solo. Él me envió una ubicación que no era del hotel (...) Él estaba asustado. Cuando yo me voy se quedó sentado en el inodoro, mirando al frente”, dijo y reveló que sentía que tenía miedo a algo.

El último mensaje de Liam Payne

Payne le había ofrecido dinero, pero Paiz no aceptó. “Él parecía que siempre quería pagar, tal vez estaba acostumbrado a eso, no lo sé. Él todo el tiempo quería pagar y yo nunca le acepté nada. Y cuando me fui quería darme una ropa para que me lleve, para que sepan que estuve con él. Yo no la acepté, la dejé atrás de la tele. Era un jogging gris con una remera”, detalló.

Finalmente se contactaron de nuevo porque una amiga, fan de la banda lo quería conocer. El cantante aceptó y dijo que “se apareció afuera donde yo vivía y quería que volvamos al hotel. Yo le dije que no podía, que tenía que trabajar. Fue la última vez que lo vi”.

El testimonio de Paiz forma parte de un proceso más amplio en el que también se investiga el entorno de drogas que rodeaba al cantante en el momento de su muerte. Aunque no se ha confirmado la participación de los imputados en el suministro de sustancias, las autoridades continúan examinando cómo estas pudieron haber influido en el episodio fatal.

La muerte de Payne ha dejado muchas interrogantes sobre los factores que contribuyeron a su caída, mientras las investigaciones siguen centradas en reconstruir los hechos de esa noche y determinar si hubo negligencia o un posible delito involucrado.