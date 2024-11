¿Fiestas de Quito en riesgo de suspenderse? Esto dijo el alcalde de Quito sobre la crisis energética de diciembre

Este lunes, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, convocó a un Comité de Crisis con las distintas entidades municipales para analizar la situación de la ciudad frente a la “delicada crisis eléctrica” que atraviesa el país y que ha provocado cortes energéticos de hasta 12 horas.

Con preocupación por la crisis, sobre todo en el mes de diciembre, debido a las Fiestas de Quito, Navidad y Fin de Año, el alcalde habló sobre el tema y su posición respecto a que los eventos se realicen, durante la emisión número 70 de la “Frecuencia Quiteña”.

“Se viene un diciembre complicado. Tengo un dilema. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones: o suspendemos toda la programación de las Fiestas de Quito (una opción que no comparto mucho) o mantenemos todo con nuestra propia generación. Es decir, si tenemos un contrato, lo que pedimos es que el productor ponga una planta”, explicó Muñoz.

Esto con el fin de que la gente tenga la posibilidad de salir a distraerse, reactivar a los artistas y dinamizar la economía mediante este tipo de eventos.

“Estamos bajo la perspectiva de que Quito no se detenga ni se apague en diciembre. Por ejemplo, los conciertos permiten que la gente se distraiga, reduzca el estrés, activemos la economía, los gestores culturales reactiven sus ingresos y, además, no conectarnos al sistema nacional de energía. Creo que Quito no debe parar”, afirmó el burgomaestre.

La próxima semana se presentará la programación por las Fiestas de Quito, afirmó el alcalde capitalino, Pabel Muñoz. El anuncio será durante Frecuencia Quiteña, programa semanal de rendición de cuentas.

“Las Fiestas de Quito están ‘aquícito’ así que es importante que usted tenga información sobre cómo, no solamente, vamos a celebrar si no cómo vamos a mantener activa a la ciudad, en términos de trabajo y dinamismo económico”, señaló el alcalde.

Megaferias apoyarán a emprendedores en diciembre

Pabel Muñoz informó que el Municipio está organizando megaferias para apoyar a los emprendedores y comerciantes de la ciudad, brindándoles un espacio para vender sus productos en diciembre. “Los Centros Comerciales del Ahorro brindan a los quiteños productos de calidad y a precios accesibles”, destacó el alcalde de Quito y subrayó su compromiso de apoyar a estos sectores durante todo el año, especialmente en esta época.

Muñoz destacó que en durante Navidad y Fin de Año las ventas suelen aumentar y muchos comerciantes esperan salvar su economía anual. “Con la crisis actual sería terrible que ellos también se vean afectados”, añadió.

El alcalde enfatizó que la situación del empleo en Quito ha empeorado, pasando de 8.3% en septiembre de 2023 a 9.4% en 2024, lo cual representa un aumento significativo. “Es una noticia dolorosa, pues este diciembre, en lugar de disfrutar de aguinaldos, muchos enfrentarán liquidaciones. Algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores debido a la crisis que atraviesa el país”, expresó.

Pabel Muñoz invitó también a la ciudadanía a visitar el Centro Histórico de Quito, donde podrán disfrutar de un entorno renovado y adquirir productos en tiendas formales que cuentan con permiso de funcionamiento, “lugares donde los recursos de los quiteños rendirán más”, concluyó.

Los Centros Comerciales del Ahorro

Quito cuenta con 12 Centros Comerciales del Ahorro o populares, distribuidos en el Centro Histórico, el norte y el sur de la ciudad. Estos son: