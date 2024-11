El 18 de noviembre se anunciará la agenda de Fiestas de Quito 2024

La próxima semana se presentará la programación por las Fiestas de Quito, afirmó el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, la mañana de este lunes. El anuncio será durante Frecuencia Quiteña, programa semanal de rendición de cuentas.

“Las Fiestas de Quito están ‘aquícito’ así que es importante que usted tenga información sobre cómo, no solamente, vamos a celebrar si no cómo vamos a mantener activa a la ciudad, en términos de trabajo y dinamismo económico”, señaló el alcalde.

El Municipio de Quito está promoviendo la iniciativa que ‘Quito no se apague’, con una programación y propuesta que impulsen las actividades culturares durante una crisis energética que también se traduce en una crisis económica y anímica, según el alcalde Muñoz.

¿En riesgo las Fiestas de Quito?

“Se viene un diciembre complicado. Tengo un dilema. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones: o suspendemos toda la programación de las Fiestas de Quito (una opción que no comparto mucho) o mantenemos todo con nuestra propia generación. Es decir, si tenemos un contrato, lo que pedimos es que el productor ponga una planta”, explicó Muñoz.

Esto con el fin de que la gente tenga la posibilidad de salir a distraerse, reactivar a los artistas y dinamizar la economía mediante este tipo de eventos.

“Estamos bajo la perspectiva de que Quito no se detenga ni se apague en diciembre. Por ejemplo, los conciertos permiten que la gente se distraiga, reduzca el estrés, activemos la economía, los gestores culturales reactiven sus ingresos y, además, no conectarnos al sistema nacional de energía. Creo que Quito no debe parar”, afirmó el burgomaestre.