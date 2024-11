Crisis de agentes de tránsito para enfrentar el caos vehicular en Quito

Los quiteños se enfrentan a una fuerte congestión vehicular como consecuencia de los constantes cortes de luz, y cada vez con mayor duración. Las principales avenidas de la ciudad colapsan ante la ausencia de semáforos y agentes de tránsito, los cuales no se abastecen con las intersecciones más caóticas.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó que los problemas a nivel de tránsito y caos vehicular no es culpa del Municipio sino del Gobierno Central.

“No, no tenemos. Y no es responsabilidad nuestra. Es del Gobierno Nacional y de los anteriores. No pusieron un solo megavatio más después de lo que salió el presidente Correa. No pusieron ni un solo megavatio más cuando tenemos incremento de demanda”.

Agentes de Tránsito no se abastecen

“Los Agentes de Tránsito que los tengo hasta el colapso. Algún momento tendrán que descansar. ¿Nosotros somos los culpables del suministro de energía eléctrica? No lo somos”.

“Si estamos preparados para atender, 150, 180, 190 y nos suben a 260 las intersecciones en las que no tenemos capacidad. Ya no tenemos agentes de control, nos toca poner uno por esquina”.

“Hemos tenido que sacar a los agentes de control, los que no están capacitados. A veces ya no se abastecen con los uniformes que tiene reflectores”, enfatizó.