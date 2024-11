Danna habla del momento exacto de la agresión contra su amiga Melanie en una fiesta de Halloween

Melanie Barragán, una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue brutalmente atacada por su pareja durante una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, Tamaulipas. Según testigos, el agresor, identificado como Christian ‘N’, golpeó a Melanie afuera del evento, dejándola inconsciente y gravemente herida. Las autoridades han emitido una orden de aprehensión y ofrecen una recompensa por información que permita localizar al responsable, quien se dio a la fuga tras el ataque.

Danna, la amiga que intentó defender a Melanie

En medio del violento ataque, la amiga de Melanie, identificada como Danna Paola, intentó protegerla. En el video de seguridad que circula en redes sociales, se observa cómo Danna Paola interviene para detener al agresor, lanzándose sobre él a pesar del riesgo. Aunque sus esfuerzos no pudieron evitar el daño a Melanie, la acción de Danna ha sido elogiada en redes sociales como un acto de valentía, subrayando la solidaridad femenina en situaciones de peligro.

En una entrevista con el medio Imagen Noticias, Danna Paola Domínguez, amiga de Melanie, habló sobre el momento en que Christian golpeó brutalmente a la joven.

Al ser cuestionada sobre lo que pasó por su mente en esos momentos, respondió: “No lo veíamos venir. Él venía tranquilo y dijimos ‘lo vamos a esperar’, pero cuando llegó, soltó el puñetazo. Sentí mucha impotencia al no poder quitárselo, por más que le suplicaba que la dejara”, contó Danna en videollamada.

En medio de los gritos, él le pedía unas llaves y ella respondía que no las tenía, pues estaban en el carro. Danna también mencionó que ambos habían discutido minutos antes de la agresión: “Yo estaba bailando con mi amiga, y en un momento él me tocó el glúteo. Ella misma le quitó la mano y hubo una discusión. Salí a ver cómo estaban; él decía que no lo había hecho, pero Melanie estaba segura de que sí. Ella le quitó la mano. Christian se subió al auto y quería irse. Le dije que no dejara a Melanie sola”, explicó.

Después, Melanie entró al auto, arrancó, dio una vuelta y regresó. Danna se subió al vehículo para pedirle que se tranquilizara y bajara, pues podría sufrir un accidente. Luego se quedaron conversando afuera, y fue entonces cuando ocurrió la agresión. Al ver que ella ya no podía con él, Danna buscó ayuda, y los amigos lograron retener al agresor mientras llevaban a Melanie al hospital.

Finalmente, mencionó que llegó una patrulla, pero no se llevaron al agresor porque necesitaban la orden del hospital. Actualmente, Christian se encuentra prófugo.

El caso ha generado indignación en redes, donde los usuarios exigen justicia para Melanie y muestran apoyo para su recuperación. La familia y amigos organizan actividades y colectas para cubrir sus gastos médicos, mientras que las autoridades mantienen activa la búsqueda del agresor, enfatizando la importancia de enfrentar la violencia de género de manera contundente.