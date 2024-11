El tiempo que pasará sujeto por tentativa de incendio forestal en Quito

El martes 5 de noviembre de 2024, el juez dictó sentencia condenatoria contra Jerson Smith C. A., quien fue condenado a 40 días de prisión por el delito de tentativa de incendio forestal y de vegetación. Durante el juicio, llevado a cabo mediante procedimiento abreviado, el hombre aceptó los hechos imputados por la Fiscalía y expresó sus disculpas a la ciudad de Quito, asegurando que su intención no fue causar daño: “Mi ánimo no fue quemar. No volverá a pasar”, declaró antes de escuchar su sentencia.

El incidente, ocurrido el 25 de septiembre de 2024, tuvo lugar en el sector El Inca, específicamente en la intersección de la Av. Eloy Alfaro y De las Palmeras, cerca del puente de Zámbiza. Smith C. A. prendió fuego a una zona de ramas secas, lo que generó un conato de incendio de aproximadamente tres metros de diámetro. Afortunadamente, un transeúnte que pasaba por el lugar logró detener el avance de las llamas utilizando un extintor, evitando que el fuego se propagara.

Según los informes de Criminalística y la Secretaría de Medioambiente del Municipio de Quito, se concluyó que los árboles no resultaron dañados por las llamas, lo que permitió que el delito fuera tipificado como tentativa. Además, el juez determinó que Smith C. A. debe pagar una reparación integral de 84 dólares, que corresponde a los costos operativos del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego.

Información jurídica

El juicio se desarrolló en un procedimiento abreviado, que permitió al acusado beneficiarse de una reducción en la pena al reconocer su responsabilidad. Según el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas que provoquen incendios en áreas forestales pueden ser condenadas a penas de uno a tres años de prisión. Sin embargo, debido a que el delito fue cometido en grado de tentativa y al acogerse al procedimiento abreviado, la pena fue reducida a 40 días de cárcel.

El caso fue resuelto mediante un procedimiento directo, que agrupa todas las etapas del proceso en una sola audiencia para delitos con penas de hasta cinco años de prisión, como establece el artículo 640 del COIP.