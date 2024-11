Ecuatoriano vuelve al país y sufre robo de USD 1 000 en el primer mes de visita

Kevin Urves De Santis Rizzo, un joven ecuatoriano criado en España y residente en Reino Unido, regresó recientemente a Ecuador como parte de un viaje que planea realizar por América Latina. Sin embargo, en el primer mes de su visita sufrió un inesperado revés: fue víctima de la delincuencia y le robaron USD 1 000.

A través de su cuenta de TikTok, Kevin compartió su experiencia. En un video publicado la semana pasada, relató cómo ocurrió el robo. Metro Ecuador se contactó con él para obtener más detalles y solicitar autorización para compartir su testimonio en redes sociales.

¿Cómo sucedió el robo?

Kevin relató que mientras viajaba en un bus de Quito a Mindo, le sustrajeron una computadora MacBook y un sombrero de trekking que llevaba en su mochila. El valor de los objetos robados alcanza los USD 1 000.

Lo sorprendente en su historia es que, aunque algunas personas reconocieron al sospechoso, cuando Kevin solicitó a la empresa de transporte las grabaciones de la cámara de seguridad del bus, su pedido no fue atendido y le ofrecieron diversas excusas.

Intento de recuperación de la computadora

Kevin también relató cómo estuvo a punto de recuperar su MacBook. Tras alertar a la Policía sobre el robo, pudo rastrear la ubicación del dispositivo y casi lo recupera en un centro comercial del centro de Quito, conocido por la presencia de artículos robados.

Reflexión sobre la inseguridad en Ecuador

Finalmente, Kevin agradeció la ayuda que recibió de la Policía Nacional, aunque también compartió sus impresiones sobre la inseguridad en el país: ”Viví toda mi vida en España, en un pueblo pequeño donde jamás nadie roba nada, las puertas de las casas abiertas… Al mudarme a Reino Unido, más de lo mismo; en Londres me robaron el móvil, pero nada que ver… Andas solo a las 12, 4, 6 am y nunca te pasa nada. De crecer toda mi vida así… Y aunque todo el mundo me avisa e intento tener presente el tener 1000 ojos y desconfiar de todo el mundo, no es algo que me sale natural, es un esfuerzo que tengo que hacer… También sumado a los cortes de luz y agua en algunos sectores de Ecuador…”.

Concluyó diciendo: “Es algo… impensable para mí. Entonces, el choque ha sido bastante grande… Presumo que me adapto a todo… Así que sin más, me pongo a pensar en la gente que vive aquí, en el nunca experimentar la tranquilidad de salir a la calle y poder andar tranquilo”.