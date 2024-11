Cuenca: ¡118 días de Sequía Hidrológica!

Durante el 2023, Cuenca soportó una de las más severas sequías hidrológicas de su historia con 118 días sin lluvias considerables (entre el 31 de agosto y el 27 de diciembre), de acuerdo a datos de la empresa ETAPA EP.

Este jueves 7 de noviembre de 2024, se cumplen 118 y todo indica que este número se superará marcando un récord histórico de cero lluvias significativas en la ciudad, empeorando así la situación energética en el país.

Sequía hidrológica

ETAPA EP, empresa que se encarga del registro de caudales en los cuatro ríos de la ciudad, a través de la Red Hidrometereológica, ayer hasta el cierre de la presente edición detalló que la fuerte lluvia del pasado martes 5 de noviembre, tuvo una alta intensidad de 26 mm/h, concentrado en el centro y este de la ciudad.

Y aunque la duración fue solo de una hora, el granizo acumulado en alcantarillas y la gran cantidad de agua generada en este corto tiempo ocasionó problemas en la evacuación de agua lluvia por el alcantarillado.

La crisis continúa

El equivalente de agua caído en un radio de 1.5 km fue de 184 mil m3, lo que representa el llenado de 55 piscinas olímpicas en una hora aproximadamente; sin embargo, la cantidad de agua caída representa el 0,04% del volumen del embalse de Mazar, que es de 410 millones de m3. Al no haber llovido en las áreas de recarga hídrica, el aumento de caudales no es representativo. A pesar de las lluvias, los caudales de los ríos no mejoraron significativamente y de manera sostenida, y esto se debe a que las precipitaciones no se dan en las zonas altas, explicó la empresa ETAPA EP.