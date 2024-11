Pedro Granja ya no hará recorridos en Ecuador debido a la inseguridad y amenazas

El candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Pedro Granja, anunció este martes su retiro de los recorridos a nivel nacional por amenazas a su vida y presuntos atentados contra su entorno.

PUBLICIDAD

”Prácticamente tengo que retirarme de la campaña, tengo que retirarme, ya no puedo hacer campaña, no puedo conversar con la gente, no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un barrio donde la gente me invita a compartir con ellos”, denunció en la radio La Calle, aunque aún no ha comenzado, oficialmente, la campaña electoral.

El PSE aclaró que Granja “no se retiró de la campaña electoral. Lo dicho es que se retiró de los recorridos a nivel nacional, ya que no encuentra garantías y teme por su vida. Hace poco un candidato a asambleísta de su lista fue baleado junto a su padre”, señalaron.

Granja, abogado de profesión, avanzó que evaluará en las próximas horas “la posibilidad de regresar a Italia”, porque en Ecuador “lamentablemente, no se puede contra intereses mafiosos”.

El pasado sábado, Granja denunció a través de su cuenta de la red social X que está “enfrentando a los peores criminales” después de que el abogado Joselito Argüello fuera atacado por desconocidos en la provincia costera de Santa Elena junto al padre de este, tras participar en un evento de campaña de la candidatura del PSE.

”Luego de este evento, Joselito Argüello salió 2 minutos antes que nosotros y lo balearon. Somos amigos hace 30 años, el ataque es un mensaje brutal. No quieren que llegue al debate (presidencial)”, opinó Granja.

Un comentario que trae a la memoria el asesinato el año pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio antes del debate y a pocos días de las elecciones.

PUBLICIDAD

La Fiscalía, que abrió - de oficio- una investigación por el caso de Argüello, calificó el suceso como un presunto intento de robo, un hecho que provocó la indignación de Granja.

”Hay claros atentados contra mi grupo familiar y social, y el estado ecuatoriano prefiere guardar absoluto silencio”, cuestionó el candidato.

Anteriormente, el candidato había expresado su indignación cuando, según denunció, un “comando armado” irrumpió en la casa de su hermano y se sustrajeron documentos que presuntamente evidenciaban corrupción en el sistema eléctrico y supuestos contratos del Estado del también aspirante presidencial, Jan Topic.

Aún está en proceso de aprobación la candidatura de Topic, mientras que otros quince postulantes ya han pasado todos los análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus candidaturas están “en firme”, entre ellas la del jefe de Estado, Daniel Noboa, por el movimiento Acción Democrática Nacional, y de Luisa González, candidata por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el exjefe de Estado Rafael Correa (2007-2017).

En los comicios del año pasado, Noboa venció en el balotaje a González.En los próximos comicios de Ecuador se elegirá a las personas que ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente para el periodo 2025-2029 y se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento), que pasará a tener de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a cinco representantes del Parlamento Andino.

La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero de 2025, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados, en caso de que ningún postulante logre al menos el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja sobre diez puntos porcentuales sobre el segundo.