Primer Congreso de Derecho Constitucional y Tributario congregó a 700 abogados en Samborondón

Un total de 16 ponencias fueron parte del primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario que tuvo lugar en el Teatro Sánchez Aguilar de Samborondón, los días 30 y 31 de octubre, y congregó a 700 abogados.

Dentro de los temas se abordaron puntos como: ‘Tendencias contemporáneas del delito de defraudación tributaria’, ‘Cómo funcionan los impuestos’ y ‘Los derechos a nivel internacional y local y aplicaciones de Inteligencia Artificial en diversas áreas de la Jurisprudencia’.

El evento acogió a estudiantes, docentes, profesionales y expertos del Derecho y la Tributación, tuvo como objetivo general facilitar el diálogo internacional sobre prácticas actualizadas en ambas materias bajo un contexto de presencialidad.

John Arias Izquierdo, autor del libro #LaCorteDiceTributaria y líder de la fundación que lleva el mismo nombre, destaca la modalidad del evento, pues en los últimos años, este tipo de actividades se han cumplido en escenarios virtuales.

Arias, también organizador del congreso, fue parte de los expositores con la temática ‘El uso de la Inteligencia Artificial en las decisiones judiciales del mundo’. “En Perú, imagínese que alguien va al supermercado, o va en la noche a una cena un fin de semana. La IA en el sistema de rentas sabe los datos específicos de esa salida y le responde si se trata o no gastos deducibles, si genera o no renta, y si sirve o no a la empresa”, detalló el experto, quien señaló que Ecuador está cerca de ese escenario, pues el Servicio de Rentas Internas ya convocó a un concurso a empresas locales para la implementación de un sistema similar con un presupuesto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los ponentes también se presentaron: Gustavo Durango, Juan Guzmán Santoro, Jorge Bravo Cucci y Carlos Ferrín De la Torre. Guzmán, abogado penalista y docente universitario, abordó las ‘Tendencias contemporáneas del delito de defraudación tributaria’.

El experto recomendó, para mejorar el control tributario a nivel estatal, mejores controles administrativos, mejor tipificación del delito de defraudación tributaria con tratamientos diferenciados, invertir mejores recursos en la persecución penal para conseguir condenas certeras y utilizar mejor los casos emblemáticos para emitir un mensaje a la sociedad de prevención general.

Precisamente Guzmán inició su alocución reseñando casos de defraudación tributaria internacionales en los que estuvieron envueltos figuras públicas mundiales como Lionel Messi, Shakira, Cristiano Ronaldo y Marc Anthony. “La idea es dar el mensaje que si a ellos les puede pasar, por qué a mí no”, destacó.

El evento, que tuvo una planificación de 8 meses, acogió a 700 personas aproximadamente. Tatiana Núñez, notaria del cantón Guayaquil, destacó la importancia del congreso, pues cada ponencia ofreció herramientas para potenciar su ejercicio cotidiano. “Hemos visto casos que se han aplicado en otros países que nos sirven de ejemplo para darnos cuenta el alcance, efecto y usos adecuados de cada herramienta”, precisó la funcionaria.

La organización del evento estuvo a cargo de la fundación académica La Corte Dice, un espacio dedicado a revisar las sentencias de la Corte Constitucional de Ecuador y convertirlas en insumos de estudio y aprendizaje con un lenguaje sencillo para la comunidad.

“En el 2023, decidimos iniciar la Corte Dice Tributaria que usa la misma metodología, es decir, leer sentencias, entenderlas, aterrizarlas de forma didáctica para que la ciudadanía tanto en materia constitucional como tributaria puedan entender qué dicen los jueces”, explicó John Arias.

La idea es “democratizar la justicia” y darles acceso a las personas al mundo jurídico. “Los documentos de la Corte Constitucional son documentos largos, pero el contenido es de interés ciudadano. ¿Por qué una declaratoria de estado de emergencia no estuvo bien, por ejemplo?”, detalla Arias.

Este 30 de octubre, la entidad presentó el nuevo libro ‘600 criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador + 50 casos recomendados’.