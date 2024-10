Guayaquil: Horarios de cortes de luz durante el feriado del 31 de octubre al 3 de noviembre

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) publicó los horarios de cortes de luz hasta el domingo 3 de noviembre de 2024. Para Guayaquil se publicaron en dos bloques: del 28 al 30 de octubre, y del jueves 31 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Sin embargo, desde este lunes los horarios no se cumplieron, ya que la electricidad se restableció antes de lo anunciado, y en otros sectores, no se ha suspendido el servicio. “Conforme el caudal hacia CCS evolucione, personal técnico del Operador Nacional de Electricidad - CENACE evaluará la situación con el fin de informar oportunamente”, informó el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) el 28 de octubre tras una mejora en el caudal de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Sin embargo, no se ha informado nuevos horarios.

De todas maneras, este es el cronograma de cortes, que podría o no modificarse, para el feriado que arranca el jueves 31 de octubre.

Cortes de luz en Guayaquil del 31 de octubre al 3 de noviembre

Revise el cronograma completo aquí: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhHcKF7nuJW02bwIAfDvSGstYhhwnGEY