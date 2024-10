La ansiedad y estrés se encienden en streamers y creadores de contenido por culpa de los apagones

El pasado 23 de septiembre el país volvió a enfrentar un viejo dolor de cabeza: los cortes de luz eléctrica. A medida que han pasado las semanas este inconveniente no se ha reducido, más bien ha crecido en magnitud lo cual pone en la cuerda floja la economía y la salud emocional.

Respecto a este último detalle, la población en general ha comenzado a vivir en una incertidumbre de lo que pasará con el país. Metro Ecuador consultó al psicólogo clínico Jorge Sanclemente Aparicio para evaluar el impacto en los jóvenes y, también, infantes que se dedican al streaming y creación de contenido en plataformas digitales.

En primera instancia, el profesional acotó que estamos enfrentándonos a una “interrupción total de nuestras rutinas diarias y también de las pérdidas. Pérdidas en actividades tanto lúdicas, recreativas, pero también productivas”.

Sobre los daños a corto plazo, el profesional apunta que podría estar ocurriendo “un aislamiento social, ya que no solo la falta de conexión dificulta planificar planes, dificulta hacer. Entonces ya hay una desconexión social, virtual y presencial”.

“Esto a mediano plazo, es decir, toda esta sintomatología de ansiedad, frustración, estrés, irritabilidad y el aislamiento social puede ir produciendo que tengamos o vayamos a tener dificultades en nuestra concentración porque las rutinas no se completan”, añade.

“Entonces si tomamos eso en cuenta, que toda la vida social gira en torno a las redes sociales, el teléfono, independientemente de las redes sociales, pero es alrededor del teléfono, la forma de mantenerme conectado, los jóvenes están mucho más frustrados o mucho más cansados. Y nuevamente, entendamos que no es sólo a nivel social, sino también a nivel educativo”.

Streamers y creadores de contenido

Apagones y sus afectaciones a la salud mental. Getty imágenes. (sutiporn somnam/Getty Images)

“En caso de los creadores de contenidos y streamers de videojuegos, si en su gran mayoría solo lo hacen como una manera social, lo hacen de una manera recreativa, pues va a haber, sí, claro, una sensación de frustración, sensación de mucha irritabilidad y ansiedad por no poder conectarme, por no poder hacer lo que me gusta, porque en principio no es justo y es una forma justamente que yo tengo de gestionarme emocionalmente”.

“Es como donde yo me conecto, donde tengo mi sentido de pertenencia, donde tengo mi grupo y puede ser también una situación constante de estrés y de mucha desmotivación”.

“Si le añades que tal vez sean creadores de contenido y streamers de videojuegos que lo tienen como un área laboral, ya no solo va a haber una frustración, sino también va a haber un mayor nivel de ansiedad por la sensación de estar pendientes de su pérdida de seguidores, de sus compromisos, pendientes del cumplimiento de horarios, de la presión por producir o justamente este miedo a perder relevancia y empezar a generar menos”.

“Entonces esto puede afectar su nivel emocional porque se está afectando su estabilidad laboral, de que por sí ya ser creador de contenido y streamer es de una naturaleza competitiva, entonces debo adaptarme sí o sí o si no me quedo atrás”.

Señales de alerta

Apagones y sus afectaciones a la salud mental. Getty imágenes. (ASKA/Getty Images)

Jorge Sanclemente nos invita a “revisar o ver si estamos con cambios drásticos en nuestro estado de ánimos, como directamente episodios de ira, tristeza, intensas, significativas, sin mayor motivo aparente, si se presentan dificultades para dormir, o sea, para conciliar el sueño o para mantener el sueño, donde también hay un aumento de pensamientos ya sea de desesperanza o pesimistas o pensamientos muy negativos, no solo sobre la situación del país”.

Para él, lo fundamental es “fomentar lo que son las redes de apoyo, justo para poder quejarme, para poder mantener una red donde pueda expresar y manejar mi ansiedad y compartir estrategias o compartir cómo me estoy sintiendo durante todo este tiempo”.