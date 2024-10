Colombia se negó vender energía eléctrica a Ecuador confirma ministra Inés Manzano

Lamentablemente la reunión entre la ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, y el de Colombia, Andrés Camacho, no se dio como los ecuatorianos esperaban. A la final, el vecino país no venderá energía a Ecuador.

Desde el lunes en la noche se conoció que Camacho indicó que se ratificaba el intercambio de energía con Ecuador “siempre y cuando las condiciones mejoren”, pero finalmente, Manzano le dijo al medio local Noticias Caracol que esto no se dará.

Inés Manzano indicó que se han planteado dos objetivos en su reunión: el primero correspondía a la venta de energía por parte de Colombia al no haber una prohibición vigente y el segundo es que la empresa privada brinde energía a través de contratos.

“Lamentablemente el ministro dijo que aunque hay toda la disponibilidad y la voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía así que estamos viendo la parte privada”, añadió.

No se agilita el proceso para habilitar la compra a privados en Colombia

La ministra de Ecuador indicó también que le dijo a Camacho que desde el pasado 18 de octubre envió el borrador de la regulación de Ecuador para poder habilitar la compra a privados de Colombia, pero no se ha agilitado el proceso. “Lo hice en cinco días, pero han pasado 11 y no me lo entregan”, dijo Manzano.

Añadió que la regulación a través de la Comunidad Andina permite la venta de empresas de energía y que afortunadamente Colombia y Ecuador han sido socios estratégicos en energía y que sí existe la infraestructura. “No hay prohibición para la firma de estos contratos”, agregó.

Ecuador apuntará a lo privado para compra de energía a Colombia.

Cuando el periodista le preguntó que si esperaba otra respuesta por parte de Colombia, Inés un poco decepcionada indicó:

“Creemos que con la declaración del presidente de Colombia diciendo al mundo entero que hay que ayudar a los países que tienen este déficit hídrico entre esos está Ecuador pues por eso lo tomamos como una buena voluntad y no hay un tema ideológico de por medio... Realmente me parece que si el ministro que está a cargo dice que aunque sus embalses ya están llenos no nos quiere o no nos puede vender energía, pues entonces nos vamos con el tema del privado”, dijo.

Actualmente Ecuador enfrenta cortes de luz de hasta 14 horas diarias, pese a la mejora del caudal del río Coca que alimenta a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Los apagones ya se han ampliado por un mes.

Las ofertas que le han llegado a Inés Manzano dijo que era: Imasd, así como Ciudadanos de China y el interés de la Empresa Eléctrica de Medellín, el Gobierno de Antioquia, Termovalle y Termocali.