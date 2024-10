Fiscal de Orellana también se abstuvo de acusar a militares procesados por el femicidio de Aidita Ati

El 27 de septiembre de 2024, la Fiscalía General del Estado informó que el caso de Aidita Ati fue asignado al fiscal provincial de Orellana, lugar donde se habrían originado los hechos. Este caso, investigado por presunto femicidio, involucra a seis oficiales del Ejército Ecuatoriano: los mayores Alejandro Pinoargote y Freddy Quintanilla, el teniente Johan Mena, los subtenientes Ángel Jiménez y Luis Fierro, y la capitana María Vaca.

Sin embargo, este lunes 28 de octubre, el fiscal provincial de Orellana, Luis Gonzáles Moncayo, se abstuvo de formular cargos contra los uniformados. El abogado de la familia Ati, Dr. Galo Quiñónez, confirmó a Metro que recibió un correo de la Fiscalía de Orellana a las 10:00, en el cual se ratifica el dictamen abstentivo:

“Sorprendentemente el señor fiscal decide mantener el criterio de la fiscal de acá de Quito (Isabel Jiménez), que es que el dictamen abstentivo se ratifique. Entonces en las próximas horas se enviará de oficio a la jueza para que este dictamen se ratifique”, señaló Quiñónez.

Con esta decisión, los militares procesados serían declarados inocentes y quedarían en libertad. El abogado cuestionó el manejo del caso:

“Lamentablemente así es y también se confirma la impunidad en el caso de Aidita Ati por una mala investigación fiscal, una mala decisión de los abogados en su momento del señor Ati (padre de Aidita Ati), pero el Estado debía velar por esta víctima también”.

¿Aún se puede reabrir el caso?

El Dr. Quiñónez explicó que aún podrían tomarse medidas, como presentar una demanda por fraude procesal con base en los informes médicos legales. “Yo haré la sugerencia al señor Ati y, de igual manera, habrá que buscar un internacionalista para ver si se puede llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque es ilógico lo que ha pasado”, añadió el abogado.

Dos informes contradictorios

En septiembre, un informe reciente determinó que la causa de la muerte de la subteniente Aidita Ati fue un edema pulmonar, según indicó el Dr. Paúl Vergara, abogado del subteniente Ángel Jiménez. Sin embargo, el Dr. Galo Quiñónez, abogado de la familia Ati, aseguró en entrevista previa con Metro que el primer informe, que atribuye la muerte de Aidita a causas violentas, sigue vigente.

“Lo que no se ha podido descartar en el segundo informe son las lesiones ‘antemorten’, y no se ha podido explicar por qué existen. Sobre el edema pulmonar, tendrá que explicarse por qué en este informe no se mencionan los desgarros vaginales y las equimosis en el pecho”, manifestó Quiñónez.

Ante la falta de consenso, el abogado solicitó un tercer informe que pudiera resolver las inconsistencias entre los dos anteriores. Según él, médicos legales consultados indican que una muerte por edema pulmonar sería más consistente con una intoxicación severa, algo que no concuerda con los hallazgos iniciales.

“He consultado con dos peritos médicos, uno nacional y uno internacional, quienes coinciden en que es casi imposible que alguien fallezca por ingesta alcohólica en esas circunstancias. Sería necesario consumir más de cuatro litros de alcohol en menos de media hora, lo cual es improbable”, explicó Quiñónez.