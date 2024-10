La meta del Gobierno es estabilizar la crisis energética hasta diciembre

El presidente de la República, Daniel Noboa, inició una entrevista con Rafael Cuesta en TC Televisión abordando el motivo de su declaración sobre la disminución progresiva de los cortes de luz. Noboa destacó que no se trata de una medida populista, sino de una intención de dar “un sentido humano a este Gobierno”, explicando que el clima ha sido un factor adverso. “Fue algo pensado en las personas, dándoles la posibilidad de planificación”, añadió el mandatario.

Noboa también afirmó que su carrera política no busca solo ganar elecciones: “En elecciones nunca falta un conchudo. Nosotros estamos haciendo esto para el pueblo. Hemos sacado nidos de ratas, hemos despedido funcionarios que respondían a Gobiernos pasados”.

En cuanto a la crisis energética, mencionó la recuperación de 430 MW lograda en su administración y explicó que actualmente el déficit energético está entre 1,000 y 1,400 MW, lo que ha provocado apagones de hasta 14 horas. Noboa destacó que su Gobierno trabaja para corregir los problemas heredados de administraciones anteriores: “Hemos arreglado las ‘cagadas’ de otros Gobiernos”.

La situación de la represa Mazar y otros proyectos energéticos

Sobre la represa Mazar, el presidente detalló que la cota mínima es de 2,098 metros y que las lluvias de abril ayudaron, pero el estiaje reciente ha afectado tanto a Mazar como a Coca Codo Sinclair. Además, explicó que las barcazas, al igual que las termoeléctricas, dependen del precio del petróleo y requieren combustible especial para funcionar eficientemente.

“He dicho que con las medidas que hemos tomado, solucionaremos el problema energético para 2025 y 2026. En 2026, debemos atender el incremento en la demanda”, afirmó Noboa.

Recuperación de Toachi Pilatón y otros proyectos privados

El presidente sostuvo que la central Toachi Pilatón fue abandonada en los gobiernos de Moreno y Lasso, y ahora se está recuperando bajo su administración. Cuesta destacó la gestión de Inés Manzano en el Ministerio de Energía, a lo que Noboa respondió: “Llegó ella y le metió turbinas”. También señaló la existencia de proyectos energéticos privados en los que el Gobierno no participará debido a cuestionamientos.

Reforma legal para mejorar el sector energético

En relación con el primer proyecto de crisis energética aprobado por la Asamblea Nacional, Noboa señaló: “Estamos perfeccionando la ley con este segundo proyecto, y espero que las otras bancadas comprendan la necesidad de estos cambios”.

Problemas con contratos públicos y apoyo de gobiernos extranjeros

El presidente también se refirió al cuestionamiento de contratos públicos y a la colaboración con gobiernos extranjeros, como Francia, para ejecutar macroproyectos de infraestructura.

Impacto de los cortes de luz en la población

“Peleo hora a hora para reducir al mínimo posible los cortes”, enfatizó Noboa, reconociendo el malestar de la población. Además, detalló que durante cuatro meses el Gobierno subsidiará hasta 180 kWh de consumo promedio para cada familia ecuatoriana, especialmente en la Sierra.

Estabilización económica y alivio de deudas

El presidente aseguró que en cinco meses su gobierno ha logrado estabilizar la economía y salvar la dolarización. Noboa mencionó la condonación de deudas de hasta USD 5,000 para juntas de agua y la atención a las deudas con los GADS, empresas eléctricas y otras instituciones.

Sectores con aumento en ventas y sostenibilidad de la balanza comercial

“A pesar de la crisis energética y el poco consumo local, logramos una balanza comercial positiva, lo cual afecta a las tarifas locales y al precio de los alimentos”, indicó Noboa, subrayando que esta situación refleja decisiones duras, pero necesarias.

Crisis agrícola y gestión para evitarla

El presidente informó que los Ministerios de Agricultura y Ambiente están trabajando para evitar una crisis agrícola, regulando los precios de productos clave como la leche y el banano. “Ha sido el mejor año para el arroz nacional”, añadió.

Sobre la delincuencia y la necesidad de bases extranjeras

Noboa destacó la reducción del 17% en los índices de delincuencia, sobre todo en Esmeraldas y Guayas. Al referirse a Durán, comentó que los grupos narcoterroristas se desplazan constantemente, pero en general la situación ha mejorado. El presidente también expresó su apoyo a la permanencia de Mónica Palencia como ministra del Interior y afirmó que Ecuador necesita la colaboración de bases extranjeras para mejorar la seguridad.

Crisis energética y su impacto en la popularidad política

Noboa admitió que la crisis energética ha afectado su imagen política, pero subrayó: “Si la sinceridad afecta, no me importa que me afecte. La gente sabe que no es nuestra culpa, pero quiere ver acción. Mi meta es que a principios de diciembre la gente recupere su vida normal”.