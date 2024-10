Daniel Noboa entregó armamento incautado a las Fuerzas Armadas: “es consecuencia del apoyo en la consulta popular”

Este lunes 28 de octubre de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, asistió a la Base Naval San Eduardo, en Guayaquil, para la ceremonia de entrega oficial del armamento incautado en operativos y controles militares a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de “fortalecer las fuerzas del orden para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el territorio nacional”.

PUBLICIDAD

“Esto que estamos haciendo es consecuencia del apoyo en la consulta popular, donde por primera vez como país le dijimos no a la corrupción, no a la impunidad y no a los delincuentes”, destacó el Primer Mandatario.

Según el Gobierno, las armas incautadas estaban destinadas a cometer delitos y atentar contra vidas inocentes. El presidente Noboa exhortó a los militares a utilizar estos recursos con determinación y respaldo legal para el uso progresivo y legítimo de la fuerza, “contra nuestros verdaderos enemigos: los narcoterroristas, los delincuentes”.

Daniel Noboa entregó armamento incautado a las Fuerzas Armadas. Imagen: Presidencia del Ecuador

Apoyo y compromiso de las Fuerzas Armadas

Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, explicó que esta dotación de armamento, obtenida en una operación naval en las aguas de Galápagos, es “una muestra del compromiso institucional por recuperar la paz, fortalecer el orden y garantizar la protección de las comunidades”. Vela resaltó el trabajo conjunto del bloque de seguridad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados.

Durante el acto, el presidente Noboa aseguró que su administración enfrentará de manera decidida los obstáculos que frenan el desarrollo del país, incluyendo las “maniobras políticas y jurídicas” que durante años beneficiaron a negocios ilegales.

“Estamos demostrando que cuando hay liderazgo firme podemos enfrentar a cualquier amenaza que intente poner en riesgo nuestro futuro. A la amenaza de la violencia y la inseguridad la enfrentamos a diario. Les plantamos cara a los criminales que pensaron que podían someter a este Gobierno, como se han acostumbrado a hacerlo hace más de una década, unos en curules, otros en las calles. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias iban moviendo a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales. Por eso nuestro gobierno les incomoda, por eso nos atacan día a día, porque quieren volver a feriarse la Patria, y eso no lo vamos a permitir”, enfatizó Noboa.

Daniel Noboa entregó armamento incautado a las Fuerzas Armadas. Imagen: Presidencia del Ecuador

El Primer Mandatario reafirmó que el coraje, la determinación y el liderazgo seguirán siendo fundamentales para combatir a los grupos delictivos y proteger a la nación.

“Cuenten con todo el apoyo del Gobierno y de todos quienes queremos un mejor futuro para nuestras familias y las futuras generaciones. Junto a ustedes, nos jugamos la vida por nuestro país y nada nos va a detener”, concluyó.