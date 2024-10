Quejas por incumplimiento en los cortes de luz en algunas zonas de Ecuador

Usuarios en redes sociales denunciar que horarios de apagones de 14 horas no se cumplen. Imagen referencial

Este viernes 25 de octubre de 2024, el Gobierno Nacional publicó el cronograma de cortes de luz de 14 horas que se implementará en todo el Ecuador hasta este domingo 27 de octubre de 2024. Sin embargo, usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) han expresado su descontento por el incumplimiento en los horarios establecidos.

La empresa pública cubre las provincias de Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayaquil, Guayas, Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena, Santo Domingo y Sucumbíos.

Marcela, en horas de la mañana de este sábado 26, publicó en los comentarios: “Son las 6 a.m. y la luz no llega”. Asimismo, Miguel, otro de los internautas, secundó la publicación señalando: “Tengo el mismo horario y nada que regresa la energía. Ya a las 8 a.m. es el otro corte y nada que regresa”.

En la noche del viernes, Mayco Escobar escribió: “Señores de CNEL, necesitamos una solución en la urbanización Villa Italia etapa Bari, en Daule, junto a La Rioja. No tenemos luz desde las 8 de la mañana y a la medianoche se va nuevamente la luz en el sector. Vamos a pasar casi 24 horas sin el servicio”.

“Ponce Enriquez, sector La López, programación de corte energético 11 a.m./4 p.m. Son las 4:30 p.m. y AÚN NO LLEGA la energía”, es otra de las quejas de René.

Varios de estos problemas fueron denunciados por usuarios en los comentarios de la publicación que fijaba el cronograma de los cortes desde este 25 de octubre. Por su parte, CNEL, a través de sus redes sociales, atiende las quejas de los usuarios.