“Nunca mostró remordimiento”: Así le confesó Brayan Campo el crimen de la niña Sofía Delgado a su expareja

El caso de la pequeña Sofía Delgado conmocionó a Colombia. La pequeña salió de su casa y nunca volvió, días después la encontraron sin vida. Brayan Campo confesó su crimen y su esposa, Evelyn Rodas habló sobre el comportamiento del sujeto durante los días que cometió el crimen.

Lo dijo durante una entrevista con el periodista Jay Alarcón en redes sociales. La mujer reiteró su inocencia en el caso y aseguró que el sujeto negaba toda responsabilidad cuando se iniciaron las investigaciones y que jamás imaginó que su esposo estaría involucrado en un caso así.

“Jamás imaginé que él estuviera implicado, a pesar de un caso anterior del que me decía había pagado por una injusticia y por ello estuvo en la cárcel un año y medio”, comentó.

¿Cuál fue el comportamiento de Brayan Campo?

“Los domingos de quincena, yo siempre salgo a mercar y ese domingo justo estaba mercando. La única vez que pasé por la tienda fue a las 10:30 de la mañana para dejar una calculadora y de ahí me fui a mercar. Él estaba completamente normal, nunca me demostró nervios. Comimos normalmente y siempre veíamos una o dos películas los domingos en la noche. Esa semana transcurrió con total normalidad. Él nunca me mostró remordimiento, nerviosismo o ansiedad”, manifestó.

Incluso compartió imágenes de la menor en sus redes sociales cuando desapareció. “Yo le pregunté antes y durante la captura si él sabía algo, si él tenía algo que ver con eso, y él siempre mirándome a los ojos me lo negaba”, precisó.

Brayan Campo confesó el feminicidio de Sofía Delgado El confeso asesino también sostuvo que su esposa no tuvo nada que ver con el crimen. Fotos: TikTok de Brayan Campo

El momento que le confesó el crimen

“Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije: ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”, contó entre lágrimas.

Rodas también mencionó que tras recobrar su libertad ha recibido amenazas de muerte. “Me parece injusto que me estén haciendo esto, porque yo no he hecho nada. Han sido difíciles porque para nadie es fácil tener que estar encerrada todo el tiempo y estar recibiendo ataques de toda Colombia (...) Mi mayor miedo es que le puedan hacer algo a mi hija por algo que hizo su padre. Ella no entiende lo que está pasando”, mencionó.