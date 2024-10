“Nunca más voy a permitir que una persona me diga inepta”: Mónica Palencia durante su réplica en el juicio político

Nuevamente, la ministra del Interior, Mónica Palencia, tuvo el derecho a la palabra durante el trámite de su juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Esta diligencia por presunto incumplimiento de funciones y por la incursión policial en la Embajada de México del pasado 5 de abril para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Comenzó diciendo que las supuestas pruebas presentadas en la solicitud de su juicio político, “hemos visto nuevamente, lo mismo: democrateros apoderándose del micrófono ¡Qué pena! Por eso es que han perdido su tiempo de réplica sin hacer una sola observación”. Y prosiguió diciendo que hoy más que nunca entiende una frase que decía en vida Fernando Villavicencio.

“No pretendo apropiarme (de la frase de Villavicencio) si no respetar en su trascendencia histórica cuando dijo: ‘la patria o la magia’. Ahora lo entiendo. Tal vez en su momento me faltaba el conocimiento histórico y político”.

Añadió que en el Pleno se ha rebatido la prueba que sostiene su juicio político. “Pero si no la ofrecieron y no la presentaron. Toda la que ofrecieron y la poca que presentaron la rebatí. Hemos escuchado aquí (en la Asamblea) decir que esto no es un juicio político ¿Entonces qué es?”.

Juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia Juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia (ROLANDO ENRIQUEZ)

De forma tajante, sostuvo que el afán del juicio político en su contra era para -supuestamente- favorecer la libertad de Glas y que se le habló de los derechos de las personas privadas de libertad. “Aquí no ha sido mencionado si no por mí (Glas), parecería que lo dejaron solo los ‘compañeritos’ ¡Qué pena!”.

Indicó que es consciente de la situación de inseguridad que atraviesa el país y que ella sabe del sentir de los ecuatorianos en tal sentido. “Todos sabemos cómo, dónde y cuándo y en qué forma ha crecido el crimen y cómo estamos trabajando. He probado con fuentes verificables de crecimiento. Pero este momento, no es para evitar la réplica con la pura seguridad y hacer simplemente un llamado democratero”.

Palencia continuó que a ella le interesa que el pueblo ecuatoriano sepa que ella comprende las necesidades de todos y que hay que sacar al país adelante a pesar de todas las circunstancias. Pero también ha trabajado para hacerse respetar.

“He trabajado para que nunca más, ninguna persona ostentando ningún cargo público ose decirme inepta; sin pruebas. Incompetente sin pruebas o falta de ética sin pruebas ¡Eso no lo voy a permitir!”.