Mónica Palencia muestra el Plan Fénix: “Sí existe y es una realidad” en su juicio político

La ministra del Interior, Mónica Palencia, dio su discurso luego de haber escuchado a los interpelantes, Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, donde se defendió con cifras y aseguró que los asambleístas han tergiversado sus discursos. También defendió el Plan Fénix y lo mostró.

Palencia inició su defensa indicó que esperaba que los asambleístas hicieran referencia, al menos, “a las 21 pruebas de las 141 que se anunciaron -y mal- en la Comisión de Fiscalización”, pero que solo se dedicaron a descontextualizar sus declaraciones sin tomar en cuenta algunas correcciones que ella mismo hizo en en algunos “lapsus” que tuvo en ciertas declaraciones”.

“Es una pena realmente que se diga que a mí no me importa las vidas humanas”.

En su defensa, Palencia dijo que considera una tergiversación de sus declaraciones entre el 15 al 21 de abril de 2024 sobre la reducción de homicidios. Dijo que todos los datos reales estarán publicados en sus página web oficial para que sea de conocimiento público.

Ante eso, criticó lo que dijo la asambleísta Paola Cabezas: “Introdujo todo lo que le vino en gana, nuevos hechos, nueva prueba. Cree que porque aquí viene y levanta la voz va a cambiar lo que es jurídico y lo que no es jurídico. Eso es contrario a la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Se refirió al caso de la embajada de México

El pasado 15 de marzo de 2024, se publicó en una cuenta que demostraría que Palencia gestionó de “buena fe” con Cancillería para que hable con la embajadora de México para que se se le explique que la Policía Nacional tenía ordenes de captura por sentencias condenatorias, no solo una, en contra Jorge Glas.

Ante eso, Palencia aseguró que sus intenciones de diálogo con la funcionaria mexicana para que invitaran a Glas a salir de la embajada sí fueron. “Por eso no se me puede decir que he actuado en traición a mis dos países de querida nacionalidad”.

La ministra Palencia hizo un repaso de los casos en los que es investigado Jorge Glas. Incluyó publicaciones de prensa que lo relacionan con Leandro Norero y supuestos pagos de este último para que se de libertad al exvicepresidente.

Defendió el Plan Fénix:

Luego se puso de pie para defender el Plan Fénix. “Señores asambleístas, el Plan Fénix existe y es una realidad. No son cuatro páginas, es un trabajo serio, profundo y responsable”, dijo mientras mostró un documento de cientos de páginas.

Dijo que no lo podía presentar en toda su magnitud porque “si saben de planificación y gestión, los resúmenes ejecutivos son cortos”. También pidió que no se le tomara fotos porque el documento es “reservadísimo” y “secretísimo”.

Agregó que le extraña mucho que le pregunten por el plan porque el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, salió públicamente a decir que el Plan Fénix existe. “Pregúntenle a su co ideario, porque él ha sido informado y habría reconocido que está bien hecho”, informó.

“Por una vida salvada vale tener que hasta aguantar un juicio político”

Finalmente, de pie, y observando a los asambleístas, Mónica Palencia aseguró que “no me causan risa las muertes, no me causa risa las vidas que hemos salvado. Por una vida salvada vale tener que hasta aguantar un juicio político”.

“No estoy aferrada a un cargo, estoy aferrada a sacar al Ecuador adelante, a luchar contra el terrorismo y las mafias. Estoy aferrada a luchar contra la narcopolítica porque hay más influencias de las que podríamos imaginar”.

Mostró un resumen ejecutivo, insistiendo en que no pone pruebas a última hora y que, a diferencia de algunos asambleístas, no trae “estadísticas hechas en cuadritos en computadora, sin fuente ni origen serio”.