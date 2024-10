Alrededor de las 09:30 del 21 de octubre de 2024, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, ejecutó en el Distrito Metropolitano de Quito la operación denominada “Júpiter”, que resultó en la aprehensión de varios ciudadanos presuntamente implicados en el tráfico de drogas.

La acción policial se llevó a cabo en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el área de plataforma, donde se observó una carreta con seis grandes cajas de cartón ubicadas en la parte posterior de un avión con destino a Catar.

Tras una inspección visual, manual e intrusiva, y con la asistencia del can detector “Porto”, descubrieron, ocultos bajo las flores contenidas en las cajas, un total de 384 paquetes tipo ladrillo.

Querían enviar más de USD 17 millones en cocaína desde Quito a Catar. Imagen: Policía Nacional

Estos contenían una sustancia blanquecina que, al ser sometida a la prueba de identificación preliminar, dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 385 kilos y 252 gramos.

De inmediato, las autoridades contactaron a los encargados de la seguridad del vuelo, así como al supervisor del personal asignado a la aeronave. También revisaron las cámaras de seguridad, donde observaron el movimiento de la carreta desde una zona externa de las paletizadoras, lo que permitió identificar a los presuntos responsables.

Simultáneamente, coordinaron con la Fiscalía, lo que resultó en la detención de un ciudadano que se movilizaba en un automóvil color negro, quien también habría participado en esta operación ilícita.

Una vez que confirmaron la información, aprehendieron a nueve ciudadanos ecuatorianos involucrados en este delito. Los detenidos responden a los nombres de: Juan Carlos P. R., Willian Paúl S. L., Lisbeth Carla T. C., Robinson Steeven G. J., Marlon Luis C. A., Alex Geovanny L. C., Darío Enrique C. B., Esteban Alejandro R. C., y Nahin Q. O.

Durante el operativo se decomisaron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas.

Gracias a esta operación, la Policía Nacional impidió que llegaran al extranjero cerca de 4′000.000 de dosis de cocaína, valoradas en el destino en aproximadamente USD 17.179.000, demostrando su lucha constante contra el narcotráfico.