Esposa de Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, confesó que fue abusada sexualmente por el criminal

El caso de Sofía Delgado sigue estremeciendo a la población colombiana. Aunque su asesino, Brayan Campo, haya confesado el crimen, todavía hay interrogantes en el hecho, como la participación o no de su esposa, Evelyn Rodas, quien quedó en libertad tras la captura del homicida.

PUBLICIDAD

(Lea también: Lo que se sabe de la muerte del niño de 9 años por accidente de tránsito en Bogotá: padres piden justicia)

Si bien hay versiones que apuntan a que la pareja sentimental de Brayan Campo conocía del secuestro de Sofía Delgado, las autoridades siguen investigando para esclarecer mejor el caso. En dado caso de confirmarse la teoría, la mujer podría ser señalada de cómplice; sin embargo ella misma ha asegurado en repetidas ocasiones que es inocente.

En una última publicación por medio de sus redes sociales, Evelyn Rodas confesó que fue amenazada por el criminal e incluso dio a interpretar que también fue víctima de abuso sexual por este hombre.

“Nadie sabe la gotera de la casa ajena. Las personas solo Juzgan y no se preguntan si yo fui violada en algún momento. Las personas juzgan y no saben si yo viví bajo amenazas. Las personas solo juzgan y no saben si fui maltratada”, escribió la esposa del asesino de Sofía Delgado, en sus redes sociales.

Las versiones contradictorias ante la justicia entre Brayan Campo y su esposa Evelyn Rodas

Las autoridades y la justicia siguen indagando y reuniendo testimonios, siendo los principales el del asesino confeso Brayan Campo y Evelyn Rodas, no obstante aunque la mujer fue dejada en libertad y apartada de la investigación por falta de pruebas, el coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, ha asegurado que hay inconsistencias en los relatos de la pareja.

Una de las contradicciones parece ser la hora en la que Brayan Campo llega a su casa y sale al otro día, ambos dieron testimonios diferentes.

“Se analizaron más de 1.000 horas de video que determinó que la última vez que la menor fue grabada, metros antes de ingresar en el local. Se cotejó con una cámara ubicada metros más adelante y la niña nunca pasó por ahí”, dijo el oficial.