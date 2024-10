Los ecuatorianos prefieren escuchar música urbana y estas son las razones

El top 50 de Spotify en Ecuador demuestra que las preferencias de los ecuatorianos están inclinadas hacia la música urbana. En los primeros 10 puestos destacan Karol G, Kapo, Shakira y Feid. Éste último domina el listado con Luna, Se me olvida, Sorry 4 that much. Que ese género sea el favorito en el país tiene varias razones y la más fuerte es la “ausencia de ritmos propios”.

Comencemos por el principio ¿Música urbana y reguetón es lo mismo? No exactamente, aunque sí están estrechamente relacionados. El género urbano, música urbana son términos que se han utilizado en la industria para englobar el reguetón, dembow, dancehall, trap, rap, y otros.

La música urbana identifica una serie de estilos que nacieron a partir de los 80. En sus inicios, el término era aplicado de forma algo despectiva para referirse a músicas creadas por la comunidad afroamericana de Estados Unidos de barrios marginales. Pero con el tiempo, se definieron nuevos estilos e incorporación de artistas latinoamericanos que fusionaron sus estilos.

Mientras que el reguetón se popularizó en las calles de Puerto Rico entre la década de 1990 y 2000. Aunque en América Latina el género ha sufrió clasismo y racismo, en los últimos años se ha convertido en una presencia global que ha catapultado la música en español en niveles nuevos. Por ejemplo, que ‘Despacito’ sea la más reproducida en la historia de YouTube.

De tal manera, las llamadas músicas urbanas se remontan al surgimiento del hiphop y que fueron incluyendo nuevos estilos con raíces latinas. Fue gracias a la llegada a Estados Unidos de los inmigrantes puertorriqueños que -influenciados por el hiphop- fusionaron ese estilo con los ritmos propios de la música de la región.

Reguetón, el preferido en Ecuador

De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el reguetón es el género musical más escuchado en Ecuador. Sus resultados fueron presentados en un informe en junio de 2022.

La publicación recoge los principales resultados de la encuesta realizada en los hogares ecuatorianos a personas de 5 años en delante, en 23 provincias (excepto Galápagos).

La encuesta arroja que en el país, los géneros de música más escuchados son: reguetón, balada y finalmente bachata. De 89,3% de ecuatorianos que escuchan música urbana, el 21,2% prefiere escuchar a artistas nacionales, el 10,2% a extranjeros y más del 50% le es indiferente.

En los resultados regionales se apunta que en la Costa y Amazonía el reguetón es el género más escuchado. Mientras que en la Sierra, lo que más se escucha es la balada, seguido del reguetón.

¿Por qué los ecuatorianos prefieren escuchar música urbana?

Para el sociólogo Sebastián Salazar Nicholls, la música es una manifestación cultural y ello tiene una representación importante en los espacios, en el idioma, en la idiosincrasia, en cómo se desarrollan las actividades, la forma en la que se ve el mundo y como convivimos. Esto se conjuga con las plataformas digitales de consumo con las que contamos en la actualidad como lo es Spotify, la cual está muy ligada a los jóvenes.

Agrega que la música urbana fue creada bajo la influencia de América Latina hacia Estados Unidos. Ejemplo de ello puede ser Karol G, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial en su popularidad, no solo en su natal Colombia, sino también a nivel internacional.

En América Latina, sobre todo, el tema de la música urbana en la actualidad es lo que se le considera mainstream.”Quiere decir que es de consumo masivo y es bastante sencilla de consumir por los ritmos pegajosos y movidos”. Sostuvo que estos ritmos que componen la música urbana marcan la tendencia de fiestas, en el relacionamiento social, están en los soundtracks de películas, y de comerciales”.

De hecho, tenemos un presidente en Ecuador que utiliza los más novedosos temas del género urbano para sus videos y publicaciones en redes sociales. En una de los reels más recientes se escucha un fragmento de ‘Tarara’ de Alexio. También una de Jhavy G llamada ‘Mala fama’. Esta es una estrategia que le ayudó a conectar con el electorado joven.

“La música no representa sólo sonido. Es un movimiento cultural relacionado a lo fashion, al arte, a la estética, y hasta al tema de las marcas. Ahora los grandes artistas utilizan ropa urbana”. — Sociólogo Sebastián Salazar Nicholls.

Falta de ritmos propios

Otro razón que menciona el experto por la cual los ecuatorianos prefieren escuchar la música urbana es porque son ritmos que se generan en América Latina y “la ausencia de ritmos propios. Pues, los ritmos tradicionales como El Pasillo, El Albazo, El San Juanito, están en un segundo grupo de consumo que no son los jóvenes de hoy en día”.

Prosiguió con que en el país no hay artistas de talla mundial que se puedan popularizar y tampoco una industria musical avanzada. “No tenemos la posibilidad de influenciar. Al pensar en artistas latinos que lideran el tema de lo urbano hoy, pensamos en los de talla global como Karol G, Bad Bunny, o Feid. Ellos son los que marcan la pauta”.

Al recapitular las razones, Salazar Nicholls recordó que existe un segmento de la música que no solo es audio y sonido; es una representación cultural y ello tiene un gran peso cultural-social.

Lo segundo es que hay un consumo en los jóvenes que marca el tema de Spotify, plataforma centrada en los jóvenes quienes son el grupo de mayor consumo.

Como tercer aspecto, la globalización y un mainstream que se consume en América Latina.

Y como cuarto punto y no menos importante: la ausencia de autores propios ecuatorianos.