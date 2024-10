Adiós a Paul Di’Anno, legendario vocalista de Iron Maiden

Paul Di’Anno, el icónico vocalista que dio voz a los primeros álbumes de Iron Maiden, ha fallecido a los 66 años. La triste noticia fue confirmada por su sello discográfico, Conquest Music, en nombre de la familia del cantante.

Nacido el 17 de mayo de 1958 en Chingford, al este de Londres, Di’Anno saltó a la fama como el frontman de Iron Maiden entre 1978 y 1981. Durante su tiempo en la banda, grabó dos discos fundamentales: Iron Maiden y Killers, que sentaron las bases del heavy metal y dejaron una huella imborrable en la historia de la música.

Tras su salida de Iron Maiden, Di’Anno continuó su carrera musical con varias bandas, como Battlezone y Killers, además de lanzar numerosos proyectos en solitario. Su estilo único y su presencia en el escenario le aseguraron un lugar especial en el corazón de los fanáticos del metal.

A pesar de enfrentar graves problemas de salud en los últimos años, que le llevaron a actuar en silla de ruedas, Di’Anno nunca dejó de conectarse con sus seguidores. De hecho, logró realizar más de 100 conciertos desde 2023, demostrando su inquebrantable pasión por la música y su dedicación a sus fans.

Este año, en septiembre, se lanzó The Book of the Beast, un álbum retrospectivo que recopila lo mejor de su carrera, desde sus inicios con Iron Maiden hasta su evolución como artista independiente. Este lanzamiento ha sido un testimonio del legado de Di’Anno y su influencia en la música metal.

La comunidad musical lamenta su pérdida, recordando a Paul Di’Anno no solo como un talentoso cantante, sino como un pionero que ayudó a definir el sonido de una generación. Su voz resonará eternamente en los corazones de aquellos que lo escucharon y lo admiraron.