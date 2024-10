Jimmy Jairala difiere del dato que reveló el Gobierno sobre el ataque a bala a su vehículo

El protector de la familia Jairala, Cipriano Quiñónez, se encuentra fuera de peligro luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por los impactos de bala que lo alcanzaron por el ataque armado que sufrió esta madrugada. Al momento de los disparos, él conducía el vehículo en el que iba Diego Jairala, su novia y amigos.

PUBLICIDAD

En las imágenes que compartió el candidato presidencial, Jimmy Jairala, se aprecia cómo quedó el automotor que sufrió las perforaciones de las balas. Solo el conductor fue quien resultó herido. Ahora, las autoridades han informado que investigan el hecho, manifestaron respaldo a la familia y revelaron un dato.

El comandante en funciones de la Policía, Fausto Buenaño, apareció en un vídeo emitido por redes sociales junto a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Aseguró que el vehículo recibió seis impactos de bala cuando trataba de ingresar en un conjunto residencial en Guayaquil. De esa cantidad, tres alcanzaron a Quiñónez.

Pensaba que era un robo

Buenaño agregó que la Policía tomó inmediatamente procedimiento. Desde el hospital, personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) conversó con un familiar de Quiñónez. Según esa persona, el conductor le manifestó que al momento del ataque imaginaba que se trataba de un asalto y al querer evitarlo le dispararon.

Jairala reaccionó a esa declaración

El presidenciable no se quedó callado ante el anuncio del Gobierno. Si bien agradeció por el apoyo y el accionar para esclarecer los hechos, opinó que le parece “impreciso es que concluyan que fue un ‘intento de asalto’”. Y que dicha declaración se basa en lo que dijo la hermana del protector herido, “que no estuvo en el sitio. Nosotros esperaremos el resultado de las investigaciones”. A su juicio, es difícil “por ahora sostener que fue un robo (no robaron nada) o un intento de secuestro (no secuestraron a nadie)”.

Los hechos

Jimmy Jairla, candidato por el movimiento socialdemócrata Centro Democrático, indicó en redes sociales que el ataque ocurrió esta madrugada cuando su hijo, la novia de este y varios amigos regresaban de un concierto en un centro de convenciones de la ciudad.

Jairala, de 67 años de edad, destacó que una ambulancia y personal de la Policía llegaron de forma inmediata al sitio del atentado y que los ocupantes del vehículo fueron trasladados a una casa de salud.

PUBLICIDAD

Aseguró que sólo el conductor resultó herido, que los demás ocupantes “están ilesos”, y que ha presentado la denuncia formal sobre este hecho y que espera que la Policía “haga las investigaciones de rigor”.

Jairala dijo estar indignado por el atentado que se dio en medio de la crisis de violencia que afecta al país desde hace varios años: Ahora “la inseguridad la hemos vivido en carne propia”, apostilló.