“Lamento no haber podido salvarte”: Hermana de Liam Payne y su desgarradora carta

La hermana del músico Liam Payne, Ruth Gibbins compartió un desgarrador mensaje en Instagram, acompañado de una serie de fotografías familiares. Su publicación revela cómo era la estrecha relación que mantenían. La reacción se da después de que el excomponente de One Direction falleciera tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires el pasado miércoles.

En su extensa publicación de la red social, Gibbins expresó que no puede creer lo que está pasando. “Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él, haciendo sus imitaciones siempre me hacía reír y le encantaba ver cuánta risa podía provocar”.

La hermana del cantante compartió mostró imágenes de momentos de su relación, revelando detalles personales que muestran el fuerte vínculo que los unía.

“Aprendí a conducir finalmente durante las semanas de shows en vivo de The X Factor porque no podía soportar la idea de no poder llegar a él. Solía conducir regularmente para tomar el té con él después de terminar mi trabajo, solo para estar juntos”.