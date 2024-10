Ministra de Trabajo dice que no existen miles de despidos debido a la crisis energética

La ministra de Trabajo, Ivonne Núnez, aclaró que los despidos intempestivos de septiembre no corresponden a la crisis energética que vive el país. Así lo dio a conocer en una entrevista con Teleamazonas.

PUBLICIDAD

“No existe un impacto brutal (en el empleo) tal como se ha venido señalando en las redes sociales (por la crisis energética)”, dijo este 18 de octubre. Además, confirmó que es falso que grandes empresas en Cuenca también hayan cerrado y despedido a miles de trabajadores.

Este contexto se da ya que dueños de negocios, restaurantes e industrias han indicado pérdidas millonarias debido a los cortes de luz y también han advertido que esta crisis hídrica y energética podría impactar en los empleos.

Ante eso, también se registró que en septiembre de este año se registraron 1656 actas de finiquito por despido intempestivo, siendo un total de 3647 actas, ante eso, Núñez dijo que ninguna de esas corresponde a la crisis energética. “Se ha verificado las fechas”, recalcó la ministra.

La autoridad indicó que estas 1656 actas de finiquito corresponden a meses e incluso años pasados. “No encontramos hasta este momento actas de finiquito de despido intempestivo a raíz de la crisis energética, durante septiembre”, enfatizó.

Sobre el pico y placa eléctrico:

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) entregó al Gobierno de Daniel Noboa una propuesta de plan de pico y placa eléctrico. Esto se refiere a que las jornadas laborales sean de 10 horas desde las 07:00 hasta las 17:00, durante cuatro días, para que el 50% de la población trabaje y produzca de lunes a jueves.

Y la otra mitad de jueves a domingo, con tres días de descanso a la semana.

Ante eso, la ministra de Trabajo indicó que no sería posible que se trabaje sábados y domingos sin recargos. “No se podrá obligar y menos vulnerar el derecho del trabajador que se trabaje fines de semana. Eso no puede ser posible”.