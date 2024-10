Se investiga el posible rol de terceros en la muerte de Liam Payne: esto ha revelado la autopsia

Cantor do One Direction falou e cantou em Espanhol em viagem por Buenos Aires

La policía argentina investigaba el jueves las circunstancias que rodearon a la muerte de Liam Payne, el excantante de la banda británica One Direction, luego de que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires le provocó golpes y hemorragias.

El cuerpo del artista presentaba “politraumatismos” y “hemorragia interna y externa”, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con acceso a los estudios realizados por forenses que no quiso identificarse por no estar autorizado a hablar públicamente del caso.

Además 25 lesiones en su cuerpo, ninguna de carácter defensivo, sino por la caída de diez metros. Las lesiones encontradas en el cráneo fueron las que le provocaron su deceso.

Payne falleció la víspera a los 31 años tras precipitarse desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en el turístico barrio de Palermo, en la capital argentina, lo que le provocó lesiones graves, según los servicios de emergencia.

La fiscalía argentina, luego “adelantó que más allá de reconstruir las circunstancias de la muerte del músico, la investigación también está orientada en determinar la eventual intervención de terceras personas en los sucesos previos al deceso de la víctima”.

Personal de la Unidad Criminalística Móvil de la policía capitalina revisó la habitación donde se hospedaba el cantante y observó “total desorden, con rotura de elementos varios”, dijo el mismo funcionario a AP. “Se visualizaron varios blíster de medicamentos —Clonazepam , blíster de energizante y blíster de medicamentos de venta libre—, material que fue secuestrado”, precisó al respecto.

Los investigadores levantaron huellas y otros indicios para ser analizados en un laboratorio químico y biológico. Además, inspeccionaron el balcón desde donde cayó el cantante.

La fuerza de seguridad también realizó una inspección ocular en el lugar donde se encontró el cuerpo de Payne, en un patio en la planta baja del hotel. Allí había una botella de whisky, un encendedor y un celular, objetos que están siendo analizados.

Según un comunicado enviado en la víspera por la policía, el artista se habría arrojado desde el balcón de su habitación. Los agentes acudieron al hotel en respuesta a una llamada de emergencia hecha por un empleado del hotel que advirtió sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol”.

La fiscalía a cargo de la investigación ha entregado el pasaporte y la computadora personal de Payne a la fuerza de seguridad.