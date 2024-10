Asamblea Nacional da paso a juicio político contra Mónica Palencia

La mañana de este jueves 17 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional llevó a cabo la sesión N° 970, donde los legisladores tomaron postura respecto al trámite de sustanciación del enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Con 89 votos a favor, el Pleno dio paso para que el juicio político contra Palencia siga adelante, por lo que la funcionaria deberá presentarse ante la Asamblea.

El pasado 9 de octubre de 2024, la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba enjuiciar políticamente a la ministra del Interior, Mónica Palencia, por lo que la decisión de seguir adelante con el trámite se la realizó este jueves.

Previos a la deliberación, asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mostraron carteles con la provocadora frase: “¿La Patria o la Mafia?”, reflejando la tensión y el dilema ético que enfrenta el país.

Sobre el juicio

Durante su defensa, Mónica Palencia presentó pruebas que refuerzan su posición.”No me defiendo por querer aferrarme a un cargo, sino porque la patria necesita que la defiendan. Me indigna que se diga que he actuado con falta de ética; no hay una sola prueba que lo demuestre”, declaró.

La ministra enfatizó que ha sido víctima de mala fe, alegando que sus entrevistas han sido editadas sin su oportunidad de réplica, lo que socava su defensa.

Referente al caso de la Embajada de México y la situación de Jorge Glas, Palencia destacó que la detención fue legal y que la sentencia de la Corte Nacional es unánime. “Este no es un juicio contra Mónica Palencia; es un juicio a favor de la impunidad y a favor de las mafias que amenazan a nuestros niños y los llevan al crimen organizado”, afirmó.

La ministra, visiblemente afectada, tildó de “payasada” la falta de pruebas contundentes en su contra, resaltando la importancia de la lucha contra el narcoterrorismo.

La situación en la Asamblea Nacional refleja no solo un conflicto interno en el gobierno, sino también la creciente preocupación de los ciudadanos por la inseguridad y la corrupción en Ecuador, lo que añade un contexto crítico a este juicio político.